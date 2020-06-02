Количество умерших от коронавируса россиян превысило 5 тыс.

По данным минздрава РФ, с начала эпидемии коронавирус выявили у 423 741 россиянина, 5037 больных умерли, а 186 985 выздоровели.

Россия занимает третье место в мире после США и Бразилии по числу инфицированных коронавирусом Фото: EPA

За последние сутки в России зарегистрировали 8863 новых случая заражения коронавирусом, сообщил в Telegram оперативный штаб министерства здравоохранения РФ.

Общее число инфицированных увеличилось до 423 741.

От коронавирусной инфекции COVID-19 умерло 5037 человек (+182 за сутки), вылечилось 186 985 больных (+11 108 за последние 24 часа).

Рекордное число умерших от коронавируса в РФ было зафиксировано 29 мая: тогда скончалось 232 зараженных, напомнило агентство РБК.

Российские власти учитывают в статистике информацию из оккупированного украинского Крыма. По данным минздрава РФ, на полуострове подтверждено ‭‭555‬‬ случаев заражения, умерло шесть человек.

С 27 мая министерство рекомендовало не учитывать в общей статистике по коронавирусу случаи при отсутствии жалоб.

Россия занимает третье место в мире после США и Бразилии по числу инфицированных. С 30 марта в РФ действовал карантин, введенный в связи со вспышкой коронавирусной инфекции. Президент Владимир Путин распорядился отменить с 12 мая режим нерабочих дней и смягчить ограничения.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, во всем мире коронавирусом инфицировалось более 6,28 млн человек, более 375,9 тыс. из них скончались, а 2,7 млн вылечились.