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Американский сенатор обвинил Китай в саботаже разработки вакцины от COVID-19

Американский сенатор-республиканец Рик Скотт отказался раскрывать информацию, якобы полученную от разведывательного сообщества, о попытках Китая саботировать разработку западными странами вакцины от коронавируса.

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Скотт обвинил Китай в саботаже усилий западных стран по разработке вакцины
Скотт обвинил Китай в саботаже усилий западных стран по разработке вакцины
Фото: EPA

Китай саботирует разработку вакцины от коронавирусной инфекции В США, Европе и других западных странах. Об этом в эфире BBC Andrew Marr Show заявил член Сената США от Республиканской партии Рик Скотт.

Он добавил, что располагает доказательствами, что "коммунистический Китай пытается саботировать или замедлить" разработку вакцины. Скотт считает, что Пекин не хочет, "чтобы [США], Англия или Европа сделали это первыми". Республиканец уверен, что Китай не хочет делиться вакциной с другими странами (при этом в правительстве Китая заявляли, что намерены сделать вакцину всемирно доступной), тогда как, если лекарство будет найдено в США или Англии, "мы будем делиться".

По словам сенатора, доказательства вмешательства Китая поступили от разведывательного сообщества и вооруженных сил США, однако он отказался конкретизировать, что это за доказательства, сославшись на секретность данных.

Специальных лекарств от COVID-19 пока не существует, сейчас при этом заболевании проводится только симптоматическое лечение. Во Всемирной организации здравоохранения отмечали, что ряд лекарственных средств могут способствовать улучшению самочувствия и облегчению симптомов COVID-19, но пока нет подтверждений, что какой-либо препарат позволяет предотвратить или лечить данное заболевание.

В ВОЗ считают, что коронавирус будет представлять серьезную угрозу, пока не изобретут вакцину. По мнению главы Европейского агентства лекарственных средств Марко Кавалери, в лучшем случае вакцина будет готова в следующем году.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на утро 7 июня во всем мире коронавирусом заразилось 6 896 179 человек, умерло 399 785, выздоровело 3 087 315, сообщает Университет Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

Теги: США, Китай, Великобритания, ВОЗ, лекарства, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, пандемия, коронавирус
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