Еврокомиссия собрала €9,5 млрд на разработку вакцины от коронавируса

Во время глобального марафона по сбору средств на разработку вакцины от коронавируса, организованного Еврокомиссией, собрали уже €9,5 млрд. Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на своей странице в Twitter.
"Великолепный результат – пройден первый этап глобального марафона по сбору средств, который организует Еврокомиссия. Начиная с 4 мая, правительства стран, организации, фонды и отдельные лица предоставили €9,5 млрд для борьбы с коронавирусом. Мир проявляет солидарность! Следите за новостями, новая информация будет в четверг", – заявила Урсула фон дер Ляйен.
Great result, reaching 1st milestone of #GlobalResponse pledging marathon led by @EU_Commission. Since 4 May, govs, institutions, foundations & individuals have donated €9.5 billion to fight #coronavirus. A world living up to solidarity! Stay tuned, more will follow on Thursday.— Ursula von der Leyen #UnitedAgainstCoronavirus (@vonderleyen) May 26, 2020
Во Всемирной организации здравоохранения считают, что коронавирус будет представлять серьезную угрозу, пока не изобретут вакцину. По мнению главы Европейского агентства лекарственных средств Марко Кавалери, в лучшем случае вакцина будет готова в следующем году.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По информации американского Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заразилось более 5,5 млн человек, из них более 346 тыс. умерли, более 2,2 млн вылечились.