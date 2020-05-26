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Еврокомиссия собрала €9,5 млрд на разработку вакцины от коронавируса

Европейская комиссия за время глобального марафона по сбору средств, который начался 4 мая, собрала €9,5 млрд.

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Завершен первый этап глобального марафона по сбору средств в Еврокомиссии
Завершен первый этап глобального марафона по сбору средств в Еврокомиссии
Фото: EPA

Во время глобального марафона по сбору средств на разработку вакцины от коронавируса, организованного Еврокомиссией, собрали уже €9,5 млрд. Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на своей странице в Twitter.

"Великолепный результат – пройден первый этап глобального марафона по сбору средств, который организует Еврокомиссия. Начиная с 4 мая, правительства стран, организации, фонды и отдельные лица предоставили €9,5 млрд для борьбы с коронавирусом. Мир проявляет солидарность! Следите за новостями, новая информация будет в четверг", – заявила Урсула фон дер Ляйен.

Во Всемирной организации здравоохранения считают, что коронавирус будет представлять серьезную угрозу, пока не изобретут вакцину. По мнению главы Европейского агентства лекарственных средств Марко Кавалери, в лучшем случае вакцина будет готова в следующем году.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По информации американского Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заразилось более 5,5 млн человек, из них более 346 тыс. умерли, более 2,2 млн вылечились.

Теги: Еврокомиссия, вакцинация, Урсула фон дер Ляйен, борьба, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
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