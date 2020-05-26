Еврокомиссия собрала €9,5 млрд на разработку вакцины от коронавируса

Европейская комиссия за время глобального марафона по сбору средств, который начался 4 мая, собрала €9,5 млрд.

Завершен первый этап глобального марафона по сбору средств в Еврокомиссии Фото: EPA

Во время глобального марафона по сбору средств на разработку вакцины от коронавируса, организованного Еврокомиссией, собрали уже €9,5 млрд. Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на своей странице в Twitter.

"Великолепный результат – пройден первый этап глобального марафона по сбору средств, который организует Еврокомиссия. Начиная с 4 мая, правительства стран, организации, фонды и отдельные лица предоставили €9,5 млрд для борьбы с коронавирусом. Мир проявляет солидарность! Следите за новостями, новая информация будет в четверг", – заявила Урсула фон дер Ляйен.

Great result, reaching 1st milestone of #GlobalResponse pledging marathon led by @EU_Commission. Since 4 May, govs, institutions, foundations & individuals have donated €9.5 billion to fight #coronavirus. A world living up to solidarity! Stay tuned, more will follow on Thursday. — Ursula von der Leyen #UnitedAgainstCoronavirus (@vonderleyen) May 26, 2020