Киев и 10 областей не готовы к ослаблению карантина

Требованиям Минздрава Украины для ослабления карантина не отвечают десять областей и Киев. Самый высокий показатель заболеваемости в Волынской, Черновицкой и Львовской областях.

Киев не отвечает критериям Минздрава для смягчения карантина Фото: EPA

Все регионы Украины, кроме Киева, Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Черновицкой и Черниговской областей, отвечают требованиям Министерства здравоохранения для ослабления карантинных ограничений. Это следует из статистической сводки, опубликованной 14 июня на сайте Минздрава.

Эти регионы не отвечают требованию инцидентности (количество новых случаев заболевания COVID-19 за последние семь дней), этот показатель должен быть менее 12 на 100 тыс. человек.

По данным Минздрава, этот показатель самый высокий в Волынской области – 33,55, Черновицкой – 30,74, Львовской – 26,92, Ровенской – 25,59, Закарпатской – 24,73.

В Винницкой области – 16,64, городе Киев – 16,38, Тернопольской области – 14,64, Житомирской –13,58, Черниговской – 13,23, Ивано-Франковской – 12,14.

Требованиям относительно загруженности коек в больницах (<50%) и охвату тестированием (более 12 на 100 тыс. человек) сейчас соответствуют все области.