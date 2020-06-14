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Киев и 10 областей не готовы к ослаблению карантина

Требованиям Минздрава Украины для ослабления карантина не отвечают десять областей и Киев. Самый высокий показатель заболеваемости в Волынской, Черновицкой и Львовской областях.

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Киев не отвечает критериям Минздрава для смягчения карантина
Киев не отвечает критериям Минздрава для смягчения карантина
Фото: EPA

Все регионы Украины, кроме Киева, Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Черновицкой и Черниговской областей, отвечают требованиям Министерства здравоохранения для ослабления карантинных ограничений. Это следует из статистической сводки, опубликованной 14 июня на сайте Минздрава.

Эти регионы не отвечают требованию инцидентности (количество новых случаев заболевания COVID-19 за последние семь дней), этот показатель должен быть менее 12 на 100 тыс. человек.

По данным Минздрава, этот показатель самый высокий в Волынской области – 33,55, Черновицкой – 30,74, Львовской – 26,92, Ровенской – 25,59, Закарпатской – 24,73.

В Винницкой области – 16,64, городе Киев – 16,38Тернопольской области – 14,64, Житомирской –13,58, Черниговской – 13,23, Ивано-Франковской – 12,14.

Требованиям относительно загруженности коек в больницах (<50%) и охвату тестированием (более 12 на 100 тыс. человек) сейчас соответствуют все области.

Карантин в Украине из-за коронавирусной инфекции действует с 12 марта. Ограничительные меры трижды продлевали. С 11 мая в Украине началось смягчение карантина. 20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации.

Всего правительство разработало пять этапов постепенной отмены ограничений. 1 июня Украина перешла к третьему этапу.

После ослабления ограничительных мер в некоторых областях эпидемическая ситуация ухудшилась. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов считает, что "общество достаточно легкомысленно отнеслось к рекомендациям Минздрава" – украинцы путают ослабление карантина с его полной отменой.

    Теги: Киев, Украина, эпидемия, больница, карантин, украинцы, ограничения, Минздрав, инфекция, больницы, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, тестирование
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