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В Минздраве рассказали, как будут определять страны, с которыми Украина возобновит авиасообщение с 15 июня

К странам "красной" зоны относятся те, в которых число активных случаев COVID-19 превышает 40 на 100 тыс. населения, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

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Степанов: Иностранные граждане, прилетающие в Украину, должны иметь страховой полис, который покрывает лечение от COVID-19
Степанов: Иностранные граждане, прилетающие в Украину, должны иметь страховой полис, который покрывает лечение от COVID-19
Фото: Максим Степанов / Facebook

В Украине в связи с запуском международного авиасообщения с 15 июня для пассажиров из стран так называемых "красной" и "зеленой" зон будут действовать разные правила. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга, который транслировался на YouTube-канале Кабинета Министров Украины.

По словам министра,  к странам "красной" зоны относятся те, в которых число активных случаев COVID-19 превышает 40 на 100 тыс. населения. 

"Если мы говорим о возобновлении международного авиасообщения, тот формат, который мы выбираем, что мы делим страны на "красную" и "зеленую" зоны. "Красная" – это страны с распространением коронавирусной инфекции, с худшей эпидемической ситуацией, которая есть в том числе и в Украине. Мы это делаем по показателю количества активных заболеваний на 100 тыс. населения. То есть это количество больных непосредственно на такую-то дату и на 100 тыс. населения. Этот показатель мы будем устанавливать на уровне 40 на 100 тыс. населения", – заявил Степанов.

Страны, где показатель заболеваемости меньше, чем 40 на 100 тыс. населения, будут в "зеленой" зоне, отметил он.

"Отличие следующее: во-первых, любые иностранные граждане, прилетающие в страну, должны иметь страховой полис, который покрывает лечение от COVID-19. Во-вторых, граждане, которые будут прилетать из стран, в которых показатель больше 40, то есть из "красной" зоны, – они должны будут проходить самоизоляцию или обсервацию. Те, которые будут прилетать из стран "зеленой" зоны, не должны проходить, соответственно, все эти вещи", – разъяснил министр.

Он сообщил, что Минздрав Украины будет публиковать перечень стран с распределением по соответствующим зонам.

Из-за распространения коронавирусной инфекции Украина закрыла границу для иностранцев 16 марта, а с 17 марта приостановила международное авиасообщение.

В связи с улучшением эпидемической ситуации с 11 мая в Украине началось смягчение карантина. 20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации.

С 5 июня в Украине восстановилось внутреннее авиасообщение, а 15 июня должно возобновиться внешнее.

Теги: Украина, эпидемия, авиалинии, туристы, путешествия, Минздрав, инфекция, Максим Степанов, население, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Кабмин, авиасообщение, обсервация, самоизоляция
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