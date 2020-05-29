Авиасообщение между Украиной и Австрией могут возобновить после 23 июня

Посол Украины в Австрии Александр Щерба назвал условия, при которых могут возобновиться полеты в эту европейскую страну.

В Австрии с начала эпидемии COVID-19 заболели 16 628 человек Фото: EPA

После 23 июня может быть восстановлено авиасообщение между Украиной и Австрией, об этом написал в Facebook посол Украины в европейской стране Александр Щерба.

"Есть вероятность, что полеты возобновятся после 23 июня. При условии, что обе страны к тому времени откроются друг для друга и в плане открытия воздушного пространства, и в плане снятия ограничений для въезда граждан. Желание такое есть. Очень важно, чтобы Украина прошла условный пик пандемии", – сообщил посол.

Авиасообщение с другими странами Украина прекратила 17 марта из-за пандемии коронавируса. 19 мая главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что авиасообщение между Украиной и миром может быть возобновлено в июне.

"Внешнее авиационное сообщение, думаю, будет связано с тем, как все будет происходить в Европейском союзе. Европейские страны говорят о дате 15 июня, на которую они настраиваются, чтобы открыть границы внутри ЕС. Но все это – при определенных эпидемических условиях", – сказал Ляшко.

По информации Университета Джонса Хопкинса, в Австрии с начала эпидемии COVID-19 заболели 16 628 человек, умерли 668, выздоровели 15 347.