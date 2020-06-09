В МИД назвали первые пять стран, с которыми Украина может восстановить авиасообщение

Украина рассматривает восстановление авиарейсов в первую очередь с теми странами, где, кроме контролируемой эпидемической ситуации, уже действует регулярное авиасообщение и отсутствуют ограничения на въезд украинцев, сообщил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин.

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в интервью агентству "Интерфакс-Украина", которое вышло 9 июня, рассказал, что Украина рассчитывает на возобновление авиасообщения с Азербайджаном, Болгарией, Грузией, Турцией и Кипром.

По его словам, Украина рассматривает восстановление авиарейсов в первую очередь с теми странами, где, кроме контролируемой эпидемической ситуации, уже действует регулярное авиасообщение и отсутствуют ограничения на въезд украинцев.

"Мы активно продолжаем прорабатывать соответствующие вопросы на двустороннем уровне, и сейчас есть позитивные сигналы, позволяющие ожидать восстановления авиасообщения с Азербайджаном, Болгарией, Грузией, Турцией и Кипром. Наши дипломаты находятся в активном переговорном процессе еще с целым рядом государств, и по мере прогресса мы будем обязательно информировать общество", – сказал Енин.

Он сообщил, что МИД изучает опыт других стран и консультируется с иностранными партнерами. По словам дипломата, по состоянию на сегодня практически все страны прибегают к тем или иным ограничениям для въезда иностранцев.

"Например, подавляющее большинство стран осуществляет контроль за симптомами. В то же время отдельные страны, например Австрия, Китай, Япония, проводят еще и обязательное тестирование на наличие коронавируса по прилете. Такие страны, как Кипр, Сингапур или Объединенные Арабские Эмираты, осуществляют быстрые тесты. Практически во всех странах существует и обязанность по самоизоляции. В Австрию, Чехию, Сербию можно въехать со справкой о сделанном в течение последних двух – четырех дней тесте на отсутствие вируса", – сказал дипломат.

Из-за распространения коронавирусной инфекции многие страны закрыли свои границы, например, запрет на въезд иностранцев в страны Шенгенской зоны был введен в середине марта и будет действовать, предположительно, до 1 июля (точное решение должно быть принято позже в этом месяце). Украина приостановила международное авиасообщение с 17 марта.

С 5 июня в Украине восстановилось внутреннее авиасообщение, а 15 июня должно возобновиться внешнее.

Государственная авиационная служба Украины опубликовала перечень требований к организации полетов. Среди них – физическое дистанцирование (1,5 метра между людьми), ношение масок, мобильная регистрация и бесконтактная посадка.

По состоянию на 9 июня общее число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине увеличилось до 27 856, скончалось 810 человек, вылечилось 12 412.