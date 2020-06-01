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Мининфраструктуры анонсировало специальные авиарейсы в Украину

До восстановления авиасообщения возвращать украинских граждан из-за рубежа будут специальные рейсы, заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

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Информация о рейсах и билетах будет доступна на сайтах авиакомпаний
Информация о рейсах и билетах будет доступна на сайтах авиакомпаний
Фото: depositphotos.com

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий анонсировал новые специальные авиарейсы для возвращения украинских граждан на родину.

"Продолжаем возвращать наших граждан из-за рубежа домой. Анонсирован ряд новых специальных рейсов, запланированных на ближайшее время из разных стран мира. До того, как будет восстановлено регулярное пассажирское авиасообщение, наши граждане могут ими воспользоваться", – отметил министр.

На данный момент запланированы авиарейсы в Украину из следующих городов: Мюнхен, Франкфурт, Барселона, Тель-Авив, Лондон, Берлин, Варшава, Нью-Йорк, Амстердам, Хельсинки, Аликанте, Неаполь, Стамбул, София, Гамбург, Дубай, Рим, Ереван, Вена, Дели, Париж, Майами, Амман, Шарм-эш-Шейх, Стокгольм, Вильнюс, Оман, Эр-Рияд, Мадрид, Дюссельдорф, Хургада, Ташкент, Торонто.

Информация о рейсах и билетах будет доступна на сайтах авиакомпаний.

Сегодня Криклий заявил, что с 15 июня Украина возобновляет международное и внутреннее регулярное авиасообщение.

Согласно плану возобновления пассажирского сообщения в связи с ослаблением карантина, Министерство инфраструктуры Украины собиралось возобновить внутренние авиаперелеты на первом этапе смягчения ограничений, а международные – на третьем.

Теги: Украина, авиарейсы, Владислав Криклий, Мининфраструктуры, авиасообщение
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