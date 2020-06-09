Число новых случаев коронавируса в Украине снижается пятый день подряд, за сутки умерло 13 человек

Коронавирус уже подтвердили у 27 856 жителей Украины, из них 810 скончались, а 12 412 вылечились, сообщил Совет национальной безопасности и обороны.

В Украине провели 431 085 тестирований на коронавирус методом ПЦР и 44 516 – методом ИФА Фото: depositphotos.com

За последние сутки коронавирус в Украине был подтвержден еще у 394 человек, сообщил Совет национальной безопасности и обороны утром 9 июня.

Общее число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 увеличилось до 27 856.

Таким образом, суточный прирост новых случаев снижается пятый день подряд после рекордного показателя, который был зафиксирован 3 июня – 588.

От COVID-19 в Украине скончалось 810 человек, в том числе 13 – за последние сутки. Вылечилось от инфекции 12 412 больных (+217 за последние 24 часа).

Больше всего новых случаев обнаружили во Львовской (+49), Закарпатской (+39) и Житомирской областях (+38).

Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения сообщил в Facebook, что в Украине провели 431 085 тестирований на коронавирус методом полимеразной цепной реакции и 44 516 – методом иммуноферментного анализа (на антитела).

С начала вспышки эпидемии в госпитализации нуждалось 8242 пациента, в том числе 326 детей. К аппаратам искусственной вентиляции легких были подключены 304 больных, включая одного ребенка.

Среди инфицированных в Украине – 5135 медиков. 40 медицинских работников умерли.

Случаи заражения зарегистрированы во всех регионах страны:

Винницкая область – 1175;

Волынская область – 1113;

Днепропетровская область – 971;

Донецкая область – 235;

Житомирская область – 935;

Закарпатская область – 1425;

Запорожская область – 499;

Ивано-Франковская область – 1602;

Киев – 3523;

Киевская область – 1836;

Кировоградская область – 562;

Луганская область – 54;

Львовская область – 2211;

Николаевская область – 309;

Одесская область – 1010;

Полтавская область – 274;

Ровенская область – 2094;

Сумская область – 198;

Тернопольская область – 1305;

Харьковская область – 1305;

Херсонская область – 179;

Хмельницкая область – 518;

Черкасская область – 490;

Черновицкая область – 3729;

Черниговская область – 304.

С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения, введенные в середине марта в связи со вспышкой коронавируса. Новый этап ослабления запланирован на 5 июня.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По информации американского Университета Джонса Хопкинса, в мире COVID-19 заболело свыше 7,1 млн человек, из них более 406,5 тыс. умерли, а 3,29 млн выздоровели.