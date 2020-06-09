Число новых случаев коронавируса в Украине снижается пятый день подряд, за сутки умерло 13 человек

За последние сутки коронавирус в Украине был подтвержден еще у 394 человек, сообщил Совет национальной безопасности и обороны утром 9 июня.
Общее число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 увеличилось до 27 856.
Таким образом, суточный прирост новых случаев снижается пятый день подряд после рекордного показателя, который был зафиксирован 3 июня – 588.
От COVID-19 в Украине скончалось 810 человек, в том числе 13 – за последние сутки. Вылечилось от инфекции 12 412 больных (+217 за последние 24 часа).
Больше всего новых случаев обнаружили во Львовской (+49), Закарпатской (+39) и Житомирской областях (+38).
Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения сообщил в Facebook, что в Украине провели 431 085 тестирований на коронавирус методом полимеразной цепной реакции и 44 516 – методом иммуноферментного анализа (на антитела).
С начала вспышки эпидемии в госпитализации нуждалось 8242 пациента, в том числе 326 детей. К аппаратам искусственной вентиляции легких были подключены 304 больных, включая одного ребенка.
Среди инфицированных в Украине – 5135 медиков. 40 медицинских работников умерли.
Случаи заражения зарегистрированы во всех регионах страны:
С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения, введенные в середине марта в связи со вспышкой коронавируса. Новый этап ослабления запланирован на 5 июня.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По информации американского Университета Джонса Хопкинса, в мире COVID-19 заболело свыше 7,1 млн человек, из них более 406,5 тыс. умерли, а 3,29 млн выздоровели.