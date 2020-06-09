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Число новых случаев коронавируса в Украине снижается пятый день подряд, за сутки умерло 13 человек

Коронавирус уже подтвердили у 27 856 жителей Украины, из них 810 скончались, а 12 412 вылечились, сообщил Совет национальной безопасности и обороны.

В Украине провели 431 085 тестирований на коронавирус методом ПЦР и 44 516 методом ИФА
В Украине провели 431 085 тестирований на коронавирус методом ПЦР и 44 516 – методом ИФА
Фото: depositphotos.com

За последние сутки коронавирус в Украине был подтвержден еще у 394 человек, сообщил Совет национальной безопасности и обороны утром 9 июня.

Общее число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19  увеличилось до 27 856. 

Таким образом, суточный прирост новых случаев снижается пятый день подряд после рекордного показателя, который был зафиксирован 3 июня – 588

От COVID-19 в Украине скончалось 810 человек, в том числе 13 – за последние сутки. Вылечилось от инфекции 12 412 больных (+217 за последние 24 часа).

Больше всего новых случаев обнаружили во Львовской (+49), Закарпатской (+39) и Житомирской областях (+38). 

Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения сообщил в Facebook, что в Украине провели 431 085 тестирований на коронавирус методом полимеразной цепной реакции и 44 516 – методом иммуноферментного анализа (на антитела). 

С начала вспышки эпидемии в госпитализации нуждалось 8242 пациента, в том числе 326 детей. К аппаратам искусственной вентиляции легких были подключены 304 больных, включая одного ребенка.

Среди инфицированных в Украине – 5135 медиков. 40 медицинских работников умерли. 

Случаи заражения зарегистрированы во всех регионах страны: 

  • Винницкая область – 1175;
  • Волынская область – 1113;
  • Днепропетровская область – 971;
  • Донецкая область – 235;
  • Житомирская область – 935;
  • Закарпатская область – 1425;
  • Запорожская область – 499;
  • Ивано-Франковская область – 1602;
  • Киев – 3523;
  • Киевская область – 1836;
  • Кировоградская область – 562;
  • Луганская область – 54;
  • Львовская область – 2211;
  • Николаевская область – 309;
  • Одесская область – 1010;
  • Полтавская область – 274;
  • Ровенская область – 2094;
  • Сумская область – 198;
  • Тернопольская область – 1305;
  • Харьковская область – 1305;
  • Херсонская область – 179;
  • Хмельницкая область – 518;
  • Черкасская область – 490;
  • Черновицкая область – 3729;
  • Черниговская область – 304.
https://www.facebook.com/phc.org.ua/posts/1978866868904698

С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения, введенные в середине марта в связи со вспышкой коронавируса. Новый этап ослабления запланирован на 5 июня

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.  

По информации американского Университета Джонса Хопкинса, в мире COVID-19 заболело свыше 7,1 млн человек, из них более 406,5 тыс. умерли, а 3,29 млн выздоровели. 

Теги: СНБО, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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