Гендиректор ВОЗ: Ситуация с COVID-19 в Европе улучшается, но в глобальном масштабе она становится хуже

75% новых случаев заражения коронавирусом приходятся на Северную и Южную Америку, а также на Южную Азию; миру рано "снимать ногу с педали" в борьбе с пандемией, заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

Гебрейесус: Большинство людей в мире по-прежнему могут быть подвержены коронавирусной инфекции Фото: ЕРА

Пандемия коронавируса в глобальном масштабе нарастает, а в странах, где наблюдается улучшение, нельзя прекращать противодействие вирусу. Об этом на брифинге 8 июня заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, сообщает пресс-служба ВОЗ.

"Хотя ситуация в Европе улучшается, в глобальном масштабе она становится хуже", – сказал глава ВОЗ, подчеркнув, что 75% новых случаев инфицирования за последние сутки приходятся на Северную и Южную Америку, а также на Южную Азию.

Для стран, где эпидситуация улучшается, главным врагом является самоуспокоение, предупредил Гебрейесус.

"Результаты исследований, определяющих, какая часть населения подверглась воздействию вируса, показывают, что большинство людей в мире по-прежнему могут быть подвержены инфекции. Мы призываем к активному эпиднадзору, чтобы гарантировать, что коронавирус не вернется. Это особенно важно в связи с тем, что в различных странах вновь начинают проводиться массовые собрания", – отметил гендиректор.

Он заявил, что даже после шести месяцев эпидемии рано "снимать ногу с педали" в борьбе с коронавирусом.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.