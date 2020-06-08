Еще один суд в Украине приостановил работу из-за коронавируса

Хозяйственный суд Волынской области временно прекратил работу из-за подтвержденного коронавируса у одного из сотрудников суда.

В Хозяйственном суде Волынской области работает девять судей Фото: Господарський суд Волинської області / Facebook

Хозяйственный суд Волынской области временно прекратил работу из-за коронавируса, сообщила 8 июня пресс-служба суда.

Коронавирус подтвердили у работника суда (его должность не указана).

"9 июня 2020 года работа суда будет временно приостановлена с целью проведения дезинфекции помещения суда и профилактических мероприятий. О возобновлении работы суда будет сообщено дополнительно", – проинформировала пресс-служба.

В Хозяйственном суде Волынской области работает девять судей. На 9 июня в суде было запланировано 15 заседаний.

7 июня из-за коронавируса остановили работу Лычаковского районного суда города Львова. Там коронавирус выявили у судьи.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире COVID-19 заболело более 7 млн человек, более 404,3 тыс. из них умерли, а 3,17 млн выздоровели.

В Украине по состоянию на 8 июня общее количество подтвержденных случаев заражения достигло 27 462, умерло 797 человек, 12 195 – выздоровели. В Волынская области зафиксировано 1079 случаев инфицирования, скончалось 33 человека.