Клуб читателей
ГОРДОН
 
ОБЩЕСТВО

Еще один суд в Украине приостановил работу из-за коронавируса

Хозяйственный суд Волынской области временно прекратил работу из-за подтвержденного коронавируса у одного из сотрудников суда.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Хозяйственном суде Волынской области работает девять судей
В Хозяйственном суде Волынской области работает девять судей
Фото: Господарський суд Волинської області / Facebook

Хозяйственный суд Волынской области временно прекратил работу из-за коронавируса, сообщила 8 июня пресс-служба суда. 

Коронавирус подтвердили у работника суда (его должность не указана). 

"9 июня 2020 года работа суда будет временно приостановлена с целью проведения дезинфекции помещения суда и профилактических мероприятий. О возобновлении работы суда будет сообщено дополнительно", – проинформировала пресс-служба.

В Хозяйственном суде Волынской области работает девять судей. На 9 июня в суде было запланировано 15 заседаний. 

7 июня из-за коронавируса остановили работу Лычаковского районного суда города Львова. Там коронавирус выявили у судьи. 

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире COVID-19 заболело более 7 млн человек, более 404,3 тыс. из них умерли, а 3,17 млн выздоровели.

В Украине по состоянию на 8 июня общее количество подтвержденных случаев заражения достигло 27 462, умерло 797 человек, 12 195 – выздоровели. В Волынская области зафиксировано 1079 случаев инфицирования, скончалось 33 человека.

Теги: Луцк, Волынская область, карантин, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Российский актер Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы
Российский актер Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы
Фонд Николая Расторгуева получил из бюджета Москвы около 200 млн руб.
Фонд Николая Расторгуева получил из бюджета Москвы около 200 млн руб.
"Швы разрывают язык при любом движении. Я в аду". Певица MamaRika перенесла операцию
"Швы разрывают язык при любом движении. Я в аду". Певица MamaRika перенесла операцию
"Счастливые!" Яма обнародовал фото с родителями
"Счастливые!" Яма обнародовал фото с родителями
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS