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ОБЩЕСТВО

Во Львове из-за коронавируса остановят работу суда

В Лычаковском райсуде Львова коронавирусную инфекцию подтвердили у одного из судей.

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В суде собираются проводить дезинфекцию
В суде собираются проводить дезинфекцию
Фото: pixabay.com

Во Львове остановили работу Лычаковского районного суда. Об этом 7 июня проинформировал портал судебной власти Украины.

"В связи с подтверждением заболевания судьи Лычаковского районного суда Львова коронавирусом COVID-19 во вторник, 9 июня, работа суда будет временно приостановлена с целью проведения дезинфекции помещения. О возобновлении работы суда и дальнейших особенностях режима будет сообщено дополнительно", – говорится в сообщении.

9 июня Лычаковский райсуд собирался рассмотреть 81 дело.

По состоянию на 7 июня общее число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Украине возросло до 26 999 (во Львовской области 2121). От осложнений, вызванных COVID-19, умерло 788 человек, выздоровело 12 054 пациента.

Теги: Львов, судьи, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, дезинфекция
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