Во Львове из-за коронавируса остановят работу суда

В Лычаковском райсуде Львова коронавирусную инфекцию подтвердили у одного из судей.

Во Львове остановили работу Лычаковского районного суда. Об этом 7 июня проинформировал портал судебной власти Украины.

"В связи с подтверждением заболевания судьи Лычаковского районного суда Львова коронавирусом COVID-19 во вторник, 9 июня, работа суда будет временно приостановлена с целью проведения дезинфекции помещения. О возобновлении работы суда и дальнейших особенностях режима будет сообщено дополнительно", – говорится в сообщении.

9 июня Лычаковский райсуд собирался рассмотреть 81 дело.

По состоянию на 7 июня общее число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Украине возросло до 26 999 (во Львовской области 2121). От осложнений, вызванных COVID-19, умерло 788 человек, выздоровело 12 054 пациента.