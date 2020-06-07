Коронавирус в Украине. Число инфицированных достигло почти 27 тыс.

В Украине заболевание COVID-19 за последние сутки подтверждено еще у 485 человек.

Количество подозрений на COVID-19 за сутки выросло на 759 Фото: depositphotos.com

В течение последних 24 часов в Украине лабораторно подтверждено 485 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, всего с начала вспышки заразилось 26 999 человек. Об этом 7 июня сообщил сайт Совета национальной безопасности и обороны.

Зафиксировано 11 летальных исходов, всего умерло 788 жителей Украины.

Количество выздоровевших выросло на 242 и составило 12 054.

6 июня стало известно о 550 новых случаях коронавирусной инфекции, 440 человек выздоровели, скончалось 15 пациентов.

В СНБО сообщили о 759 новых подозрениях на COVID-19.

Случаи заражения есть во всех регионах страны:

Винницкая область – 1136;

Волынская область – 1052;

Днепропетровская область – 971;

Донецкая область – 231;

Житомирская область – 881;

Закарпатская область – 1322;

Запорожская область – 495;

Ивано-Франковская область – 1562;

Киев – 3418;

Киевская область – 1784;

Кировоградская область – 553;

Луганская область – 54;

Львовская область – 2121;

Николаевская область – 309;

Одесская область – 996;

Полтавская область – 274;

Ровенская область – 2046;

Сумская область – 193;

Тернопольская область – 1275;

Харьковская область – 1251;

Херсонская область – 179;

Хмельницкая область – 518;

Черкасская область – 460;

Черниговская область – 257;

Черновицкая область – 3639.

Херсонская область стала единственной, где за сутки не выявлено ни одного случая заболевания.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире достигло почти 6,9 млн, из них около 3,09 млн вылечились, а почти 400 тыс. умерли.