Коронавирус в Украине. Число инфицированных достигло почти 27 тыс.

В течение последних 24 часов в Украине лабораторно подтверждено 485 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, всего с начала вспышки заразилось 26 999 человек. Об этом 7 июня сообщил сайт Совета национальной безопасности и обороны.
Зафиксировано 11 летальных исходов, всего умерло 788 жителей Украины.
Количество выздоровевших выросло на 242 и составило 12 054.
6 июня стало известно о 550 новых случаях коронавирусной инфекции, 440 человек выздоровели, скончалось 15 пациентов.
В СНБО сообщили о 759 новых подозрениях на COVID-19.
Случаи заражения есть во всех регионах страны:
Херсонская область стала единственной, где за сутки не выявлено ни одного случая заболевания.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире достигло почти 6,9 млн, из них около 3,09 млн вылечились, а почти 400 тыс. умерли.