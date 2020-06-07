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Коронавирус в Украине. Число инфицированных достигло почти 27 тыс.

В Украине заболевание COVID-19 за последние сутки подтверждено еще у 485 человек.

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Количество подозрений на COVID-19 за сутки выросло на 759
Количество подозрений на COVID-19 за сутки выросло на 759
Фото: depositphotos.com

В течение последних 24 часов в Украине лабораторно подтверждено 485 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, всего с начала вспышки заразилось 26 999 человек. Об этом 7 июня сообщил сайт Совета национальной безопасности и обороны.

Зафиксировано 11 летальных исходов, всего умерло 788 жителей Украины.

Количество выздоровевших выросло на 242 и составило 12 054.

6 июня стало известно о 550 новых случаях коронавирусной инфекции, 440 человек выздоровели, скончалось 15 пациентов.

В СНБО сообщили о 759 новых подозрениях на COVID-19.

Случаи заражения есть во всех регионах страны:

  • Винницкая область – 1136;
  • Волынская область – 1052;
  • Днепропетровская область – 971;
  • Донецкая область – 231;
  • Житомирская область – 881;
  • Закарпатская область – 1322;
  • Запорожская область – 495;
  • Ивано-Франковская область – 1562;
  • Киев – 3418;
  • Киевская область – 1784;
  • Кировоградская область – 553;
  • Луганская область – 54;
  • Львовская область – 2121;
  • Николаевская область – 309;
  • Одесская область – 996;
  • Полтавская область – 274;
  • Ровенская область – 2046;
  • Сумская область – 193;
  • Тернопольская область – 1275;
  • Харьковская область – 1251;
  • Херсонская область – 179;
  • Хмельницкая область – 518;
  • Черкасская область – 460;
  • Черниговская область – 257;
  • Черновицкая область – 3639.

Херсонская область стала единственной, где за сутки не выявлено ни одного случая заболевания.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.  

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире достигло почти 6,9 млн, из них около 3,09 млн вылечились, а почти 400 тыс. умерли.

Теги: Украина, СНБО, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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