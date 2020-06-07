"Мы шагаем по аду". Пашинян заявил, что Армения достигла критической отметки в борьбе с COVID-19

В Армении из-за коронавирусной болезни перегружена система здравоохранения, врачи не успевают госпитализировать больных, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в стране сложилась критическая ситуация с пандемией коронавируса. Об этом он сообщил на брифинге 6 июня, пишет "Интерфакс".

По словам премьера, страна достигла критической отметки и "шагает по аду". Система здравоохранения перегружена и не успевает госпитализировать больных.

Пашинян подчеркнул, что члены правительства обсудили возможность объявления локдауна, но все же решили, что такое решение не приведет к желаемому результату. Он сослался на данные мониторинга, которые говорят, что карантин не будет соблюдаться в стране на должном уровне.

Агентство отмечает, что ежедневный рост числа заражений коронавирусом более 500 человек отмечается в Армении пятый день подряд. Сам Пашинян тоже болеет COVID-19.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 7 июня во всем мире коронавирусом заразилось 6 896 179 человек, умерло 399 785, выздоровело 3 087 315. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания. В Армении инфицировано 12 364 человека, 190 летальных случаев.