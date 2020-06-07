Родители не должны закупать антисептики и маски для детсадов – Степанов

Требования администраций детских садов, чтобы родители самостоятельно приобретали средства индивидуальной защиты и санитайзеры, а также подписывали бумаги, что не будут иметь претензий, если ребенок заболеет COVID-19, являются самодеятельностью. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов призвал в таких случаях жаловаться собственникам детсадов.

Правительство Украины не предусматривало, что после возобновления работы детских садов средства индивидуальной защиты и санитайзеры должны приобретать родители детей, эта обязанность возложена на администрации детских учреждений. Об этом на брифинге 7 июня заявил министр здравоохранения Максим Степанов. передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Нигде не предусмотрено, чтобы родители сами это закупали. Согласно законодательству, это должны делать собственники", – сказал министр.

Он назвал незаконными требования руководства детсадов, чтобы родители приносили заявления о том, что не будут иметь претензий, если ребенок заразится коронавирусом в детском саду.

"Это полная самодеятельность администрации учреждений, не предусмотренная никакими нормативными документами в Украине. Надо сразу жаловаться собственнику. Если садик коммунальный, то это органы местной власти, в частных садиках – свои собственники", – отметил Степанов.

Кабмин продлил ограничения в Украине до 22 июня, введя при этом так называемый адаптивный карантин. В его рамках в большинстве регионов 25 мая открылись детские сады. По рекомендациям Минздрава, детям необходимо измерять температуру перед входом в учреждение. Если температура будет выше, чем 37,2 ºС, ребенок не будет допущен в детсад. Учреждения должны быть обеспечены антисептиками. Дети должны пользоваться ими под наблюдением взрослых. Запрещается использование многоразовых полотенец, мягких игрушек и ковров с длинным ворсом.

"Деловая столица" писала, что перед открытием руководители некоторых детских садов требовали принести справки с места работы обоих родителей, чтобы доказать, что они заняты, а ребенку действительно необходимо посещать детсад. В других случаях родителей вынуждали написать заявление о том, что если ребенок заболеет COVID-19, к воспитателю и руководству у родителей никаких претензий не будет.