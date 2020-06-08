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В Украине за сутки подтвердили еще 463 случая коронавируса, девять человек скончались

Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Украине достигло 27 462.

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За сутки в восьми областях Украины не выявили ни одного нового случая COVID-19
За сутки в восьми областях Украины не выявили ни одного нового случая COVID-19
Фото: EPA

За прошедшие сутки в Украине было подтверждено 463 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (на 22 меньше, чем вчера), сообщается в системе мониторинга Совета нацбезопасности и обороны Украины.

Общее количество подтвержденных случаев заражения достигло 27 462. Девять человек скончались в течение последних суток (797 – с начала эпидемии). Выздоровел еще 141 человек (всего – 12 195).

Таким образом, по состоянию на 8 июня 14 470 человек в Украине продолжают болеть коронавирусной инфекцией.

Случаи заражения есть во всех регионах страны:

  • Винницкая область – 1150;
  • Волынская область – 1079;
  • Днепропетровская область – 971;
  • Донецкая область – 231;
  • Житомирская область – 897;
  • Закарпатская область – 1386;
  • Запорожская область – 496;
  • Ивано-Франковская область – 1582;
  • Киев – 3490;
  • Киевская область – 1812;
  • Кировоградская область – 559;
  • Луганская область – 54;
  • Львовская область – 2162;
  • Николаевская область – 309;
  • Одесская область – 1002;
  • Полтавская область – 274;
  • Ровенская область – 2071;
  • Сумская область – 193;
  • Тернопольская область – 1294;
  • Харьковская область – 1287;
  • Херсонская область – 179;
  • Хмельницкая область – 518;
  • Черкасская область – 469;
  • Черниговская область – 299;
  • Черновицкая область – 3698.

За сутки ни одного случая коронавируса не выявили в Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Херсонской и Хмельницкой областях.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире достигло 7 млн, из них около 3,14 млн вылечились, 402 тыс. умерли.

Теги: Украина, эпидемия, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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