В Украине за сутки подтвердили еще 463 случая коронавируса, девять человек скончались

Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Украине достигло 27 462.

За сутки в восьми областях Украины не выявили ни одного нового случая COVID-19 Фото: EPA

За прошедшие сутки в Украине было подтверждено 463 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (на 22 меньше, чем вчера), сообщается в системе мониторинга Совета нацбезопасности и обороны Украины.

Общее количество подтвержденных случаев заражения достигло 27 462. Девять человек скончались в течение последних суток (797 – с начала эпидемии). Выздоровел еще 141 человек (всего – 12 195).

Таким образом, по состоянию на 8 июня 14 470 человек в Украине продолжают болеть коронавирусной инфекцией.

Случаи заражения есть во всех регионах страны:

Винницкая область – 1150;

Волынская область – 1079;

Днепропетровская область – 971;

Донецкая область – 231;

Житомирская область – 897;

Закарпатская область – 1386;

Запорожская область – 496;

Ивано-Франковская область – 1582;

Киев – 3490;

Киевская область – 1812;

Кировоградская область – 559;

Луганская область – 54;

Львовская область – 2162;

Николаевская область – 309;

Одесская область – 1002;

Полтавская область – 274;

Ровенская область – 2071;

Сумская область – 193;

Тернопольская область – 1294;

Харьковская область – 1287;

Херсонская область – 179;

Хмельницкая область – 518;

Черкасская область – 469;

Черниговская область – 299;

Черновицкая область – 3698.

За сутки ни одного случая коронавируса не выявили в Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Херсонской и Хмельницкой областях.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире достигло 7 млн, из них около 3,14 млн вылечились, 402 тыс. умерли.