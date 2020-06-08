В Украине за сутки подтвердили еще 463 случая коронавируса, девять человек скончались

За прошедшие сутки в Украине было подтверждено 463 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (на 22 меньше, чем вчера), сообщается в системе мониторинга Совета нацбезопасности и обороны Украины.
Общее количество подтвержденных случаев заражения достигло 27 462. Девять человек скончались в течение последних суток (797 – с начала эпидемии). Выздоровел еще 141 человек (всего – 12 195).
Таким образом, по состоянию на 8 июня 14 470 человек в Украине продолжают болеть коронавирусной инфекцией.
Случаи заражения есть во всех регионах страны:
За сутки ни одного случая коронавируса не выявили в Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Херсонской и Хмельницкой областях.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире достигло 7 млн, из них около 3,14 млн вылечились, 402 тыс. умерли.