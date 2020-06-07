Ляшко рассказал, какие карантинные ограничения смягчат с 10 июня

Проведение массовых мероприятий в Украине может возобновиться с 10 июня, но с некоторыми ограничениями, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

С 10 июня в Украине могут быть отменены ограничения на проведение культурных и массовых мероприятий, а также возобновлена работа санаториев. Об этом сообщает замминистра здравоохранения – главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Его слова приводит верифицированный Минздравом Telegram-канал "Коронавірус у регіонах".

"[С 10 июня] будет постепенно возобновляться проведение массовых мероприятий. Первые культурные учреждения смогут открыться 10 июня, сейчас мы смотрим, что именно подпадет под это открытие, но опять-таки с определенными эпидемическим ограничениями. В частности, при открытии будет ограничение – не более одного человека на 5 м²", – отметил он.

Ляшко добавил, что с 10 июня также разрешат возобновить работу санаториев. При этом решение об открытии детских лагерей будет приниматься отдельно, поскольку в таких заведениях в летний период есть риск вспышки кишечных инфекций.

Карантин в Украине из-за коронавирусной инфекции действует с 12 марта. Ограничительные меры трижды продлевали. С 11 мая в Украине началось смягчение карантина. 20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации.

Всего правительство разработало пять этапов постепенной отмены ограничений. 1 июня Украина перешла к третьему этапу.

После ослабления ограничительных мер в некоторых областях эпидемическая ситуация ухудшилась. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов считает, что "общество достаточно легкомысленно отнеслось к рекомендациям Минздрава" – украинцы путают ослабление карантина с его полной отменой.

По состоянию на 7 июня общее число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Украине возросло до 26 999. От осложнений, вызванных COVID-19, умерло 788 человек, выздоровело 12 054 пациента.