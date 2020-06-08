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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

В аннексированном Крыму занижают статистику по коронавирусу – правозащитники

В Крымской правозащитной группе считают, что "власти" аннексированного Крыма целенаправленно занижают данные по COVID-19 с целью дальнейшего снятия карантинных ограничений.

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С начала пандемии в Крыму официально зарегистрировано 614 случаев COVID-19, 17 заболевших скончались
С начала пандемии в Крыму официально зарегистрировано 614 случаев COVID-19, 17 заболевших скончались
Фото: depositphotos.com

В аннексированном Крыму "власти" намеренно занижают статистику о количестве заболевших COVID-19. Об этом говорится в сообщении Крымской правозащитной группы на странице в Facebook 7 июня.

"В Крыму за последние сутки выявили еще 14 новых случаев COVID-19. У 11 из 14 зараженных заболевание протекает бессимптомно. В Севастополе выявлено два новых случая заболевания COVID-19. По информации сайта оккупационного правительства города, заразившиеся люди контактировали с ранее заболевшими. Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 176 человек, трое умерли. На остальной части полуострова 438 случаев, 14 человек скончались", – сообщили правозащитники.

Всего на аннексированном Россией полуострове с начала пандемии зарегистрировано 614 случаев COVID-19, 17 заболевших скончались.

"Результаты мониторинга дают основания считать, что после перехода к поэтапному выходу из карантина официальные цифры о количестве случаев заражения COVID-19 и количестве смертей от COVID-19 целенаправленно занижаются с целью дальнейшего снятия ограничений", – говорится в сообщении Крымской правозащитной группы.

https://www.facebook.com/crimeahrg/posts/2624868744465417

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В России по состоянию на 7 июня коронавирусом заразились 467 673 человек, 5859 умерли и 226 731 выздоровели. 

В Украине инфицированы 26 999 человек, от осложнений, вызванных COVID-19, умерло 788 человек, выздоровело 12 054 пациента.

Теги: Крым, статистика, правозащитники, карантин, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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