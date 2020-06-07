Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

Швейцария намерена с 15 июня открыть границы для туристов

С 15 июня Швейцария намерена открыть границы для иностранных туристов из стран Европейского союза и Великобритании. С 6 июля в этот список могут быть включены и другие государства.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Швейцария готова открыть границы для туристов из стран ЕС с 15 июня
Швейцария готова открыть границы для туристов из стран ЕС с 15 июня
Фото: EPA

Швейцария планирует открыть границы со странами Европейского союза, Европейской ассоциации свободной торговли (кроме Швейцарии, в эту организацию входят Исландия, Норвегия и Лихтенштейн) и Великобританией 15 июня. Об этом 5 июня сообщила пресс-служба швейцарского правительства.

"Принимая во внимание текущую эпидемическую ситуацию, ограничения на въезд в отношении стран ЕС/ЕАСТ и Соединенного Королевства могут быть отменены с 15 июня", – сказано в заявлении.

Как отмечает агентство Reuters, с 6 июля Швейцария может добавить к этому списку и другие государства.

По данным правительства на утро 7 июня, в Швейцарии коронавирус подтвержден у 30 965 человек (+9 за последние сутки), умер 1661 человек.

Теги: Великобритания, Норвегия, эпидемия, Швейцария, граница, Исландия, туристы, Лихтенштейн, Европа, Евросоюз, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Интервью с британским принцем Эндрю номинировано на премию BAFTA
Интервью с британским принцем Эндрю номинировано на премию BAFTA
Jerry Heil сфотографировалась на фоне продавца овощей. Певицу обвинили в хейте и некорректности
Jerry Heil сфотографировалась на фоне продавца овощей. Певицу обвинили в хейте и некорректности
52-летний Пресняков показал пятилетнего сына
52-летний Пресняков показал пятилетнего сына
  Остапчук: Мне не стыдно быть счастливым
  Остапчук: Мне не стыдно быть счастливым
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS