Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

"Путешествия – не роскошь, а необходимость". Австрия открывает границы со всеми соседями, кроме Италии

Эпидемическая ситуация в Италии пока не позволяет возобновить пассажирское сообщение с этой страной, заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Шалленберг заявил, что Австрия хочет как можно скорее восстановить "полную свободу путешествий"
Шалленберг заявил, что Австрия хочет как можно скорее восстановить "полную свободу путешествий"
Фото: bundeskanzleramt.at

С 4 июня Австрия открывает границы со всеми соседними государствами, кроме Италии. Такое решение было принято на заседании Совета министров Австрии 3 июня, сообщает пресс-служба правительства.

Таким образом, с завтрашнего дня пограничный и санитарный контроль на границах Австрии с Германией, Лихтенштейном, Швейцарией, Словакией, Словенией, Венгрией и Чехией будет полностью отменен. Гражданам, которые въезжают или выезжают из этих стран, не нужно будет проходить обязательное тестирование на коронавирус и отправляться на карантин.

"Путешествия во времена глобализации – это не роскошь, а необходимость", – заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг, комментируя принятое решение.

Он добавил, что такое же решение в отношении Италии не может быть принято с учетом эпидемической ситуации в стране. Министр предположил, что Австрия "очень серьезно" рассмотрит возможность ослабления пограничного и санитарного контроля с итальянскими провинциями, в которых ситуация улучшится.

По словам Шалленберга, цель австрийского правительства – "полная свобода путешествий как можно скорее". "Но в настоящее время рекомендуется избегать ненужных поездок и провести свой отпуск в Австрии", – заявил глава МИД.

По информации австрийских властей, в стране подтверждено 16,7 тыс. случаев заражения коронавирусом, из них 670 человек скончались, 15,6 тыс. уже выздоровели.

Теги: Германия, Италия, Словакия, Австрия, эпидемия, Венгрия, Швейцария, Лихтенштейн, Словения, МИД Австрии, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус, тестирование
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
  Дочь Коломойского родила двойню – Палица
  Дочь Коломойского родила двойню – Палица
"Какое-то хреновое ваше лето". Педан спародировал образ Сердючки
"Какое-то хреновое ваше лето". Педан спародировал образ Сердючки
"Есть на что посмотреть". Козловский обнажился на фото, мечтая о море
"Есть на что посмотреть". Козловский обнажился на фото, мечтая о море
alyona alyona: Пока украинская полиция будет насиловать женщин и убивать детей, мы должны не молчать об этом
alyona alyona: Пока украинская полиция будет насиловать женщин и убивать детей, мы должны не молчать об этом
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS