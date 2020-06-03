"Путешествия – не роскошь, а необходимость". Австрия открывает границы со всеми соседями, кроме Италии

Эпидемическая ситуация в Италии пока не позволяет возобновить пассажирское сообщение с этой страной, заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг.

Шалленберг заявил, что Австрия хочет как можно скорее восстановить "полную свободу путешествий" Фото: bundeskanzleramt.at

С 4 июня Австрия открывает границы со всеми соседними государствами, кроме Италии. Такое решение было принято на заседании Совета министров Австрии 3 июня, сообщает пресс-служба правительства.

Таким образом, с завтрашнего дня пограничный и санитарный контроль на границах Австрии с Германией, Лихтенштейном, Швейцарией, Словакией, Словенией, Венгрией и Чехией будет полностью отменен. Гражданам, которые въезжают или выезжают из этих стран, не нужно будет проходить обязательное тестирование на коронавирус и отправляться на карантин.

"Путешествия во времена глобализации – это не роскошь, а необходимость", – заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг, комментируя принятое решение.

Он добавил, что такое же решение в отношении Италии не может быть принято с учетом эпидемической ситуации в стране. Министр предположил, что Австрия "очень серьезно" рассмотрит возможность ослабления пограничного и санитарного контроля с итальянскими провинциями, в которых ситуация улучшится.

По словам Шалленберга, цель австрийского правительства – "полная свобода путешествий как можно скорее". "Но в настоящее время рекомендуется избегать ненужных поездок и провести свой отпуск в Австрии", – заявил глава МИД.

По информации австрийских властей, в стране подтверждено 16,7 тыс. случаев заражения коронавирусом, из них 670 человек скончались, 15,6 тыс. уже выздоровели.