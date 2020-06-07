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В Швейцарии полиция разрешила шествие против расизма при условии, что у всех участников будут маски

5000 человек вышли на незаявленное шествие памяти Джорджа Флойда в швейцарском Базеле. Полицейские не стали препятствовать демонстрантам, но раздали всем маски и брошюры об опасности коронавируса.

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В Базеле предлагали протестовать против расизма в масках
В Базеле предлагали протестовать против расизма в масках
Фото: ЕРА

6 июня более 5000 человек собрались в Базеле (Швейцария) на незаявленный митинг против расизма, сообщает 20min.ch.

Полиция не стала препятствовать собранию, но раздала всем листовки с инструкциями относительно соблюдения социальной дистанции и маски. Только после этого демонстрация началась.

Под лозунгом Black Lives Matter присутствующие протестовали против дискриминации и насилия со стороны полиции в отношении чернокожих в США и других странах.

Отдельные полицейские спонтанно становились на колени вместе с участниками демонстрации, чтобы выразить дань памяти Джорджу Флойду, убитому в ходе задержания полицейскими в США.

Руководство полиции Базеля заявило, что сотрудники могли поступать так, как считали нужным.

https://www.facebook.com/africancouncil.ch/posts/1371922862997159

Как пишет Swissinfo.ch, митинги прошли и в других городах Швейцарии. В Цюрихе собралось около 1000 человек. В Невшателе собравшихся было около 500, но полиция потребовала, чтобы шествие разделилось на две группы – в стране во время карантина действует формальный запрет на одновременное собрание группы более 300 человек.

Акции протеста против расизма прокатились по всему миру после смерти афроамериканца Флойда в Миннеаполисе. Он умер 25 мая после жесткого задержания полицейскими. Судмедэкспертиза подтвердила, что смерть наступила в результате удушения (сотрудник полиции коленом прижал Флойда к асфальту, став ему на шею).

В результате столкновений в девяти американских штатах погибло 11 человек, среди них – как полицейские, так и демонстранты.

Четверым сотрудникам полиции Миннеаполиса, которые участвовали в задержании Флойда, предъявили обвинения.

Теги: США, протесты, полиция, Швейцария, расизм, митинг, карантин, коронавирус, маски
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