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В Берлине после митинга против расизма полиция задержала сотню человек

Берлинские правоохранители задержали 93 человека, которые забрасывали камнями полицейских и прохожих после акции против расизма. Пострадали 28 полицейских.

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Сама акция в Берлине прошла мирно
Сама акция в Берлине прошла мирно
Фото: ЕРА

В столице Германии Берлине 6 июня прошел митинг против расизма. Через час после окончания акции несколько сотен человек учинили беспорядки, пишет "Немецкая волна".

Акция проходила в поддержку движения Black Lives Matter ("Жизни темнокожих имеют значение"). На нее на площади Александерплац собрались около 15 тыс. человек.

Демонстрация проходила мирно, многие из участников соблюдали правила социального дистанцирования. Порядок обеспечивали около 800 правоохранителей.

Вскоре после ее окончания несколько сотен человек собрались в районе станции Берлин-Александерплац и начали забрасывать полицейских и прохожих камнями и бутылками. Ранения получили 28 правоохранителей.

В результате были задержаны 93 человека. Они обвиняются в нарушении общественного порядка, сопротивлении сотрудникам полиции и нападении на них.

Акции протеста против расизма прокатились по всему миру после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в американском Миннеаполисе. Он умер 25 мая после жесткого задержания полицейскими. Судмедэкспертиза подтвердила, что смерть наступила в результате удушения (сотрудник полиции коленом прижал Флойда к асфальту, став ему на шею).

Гибель мужчины спровоцировала массовые протесты (нередко сопровождающиеся беспорядками и актами вандализма) сначала в Миннеаполисе, а позже – и в других американских городах.

В результате столкновений в девяти американских штатах погибло 11 человек, среди них – как полицейские, так и демонстранты.

Четверым сотрудникам полиции Миннеаполиса, которые участвовали в задержании Флойда, предъявили обвинения.

Теги: Германия, протесты, Берлин, расизм, нападение, беспорядки, правоохранители, афроамериканцы, акции протеста
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