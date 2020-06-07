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События

Шествие против расизма и полицейского своеволия прошло в Вашингтоне. Фоторепортаж

Сегодня 09.52
Десятки тысяч человек в США 6 июня приняли участие в маршах против расизма и жестокости полиции, наиболее массовое шествие – не менее 6 тыс. человек – состоялось в столице страны Вашингтоне, сообщил телеканал CBS. Одна группа демонстрантов собралась возле мемориала Линкольна, другая шествовала в центре города мимо Белого дома к площади, которая после гибели от рук полицейских чернокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда получила неофициальное название Black Lives Matter. Мэрия остановила движение транспорта по центральным улицам, применив первую поправку к конституции США, предусматривающую свободу собраний.
Теги: США, полиция, расизм, Вашингтон, шествие, Джордж Флойд
 

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