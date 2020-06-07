Шествие против расизма и полицейского своеволия прошло в Вашингтоне. Фоторепортаж
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Десятки тысяч человек в США 6 июня приняли участие в маршах против расизма и жестокости полиции, наиболее массовое шествие – не менее 6 тыс. человек – состоялось в столице страны Вашингтоне, сообщил телеканал CBS.
Одна группа демонстрантов собралась возле мемориала Линкольна, другая шествовала в центре города мимо Белого дома к площади, которая после гибели от рук полицейских чернокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда получила неофициальное название Black Lives Matter. Мэрия остановила движение транспорта по центральным улицам, применив первую поправку к конституции США, предусматривающую свободу собраний.