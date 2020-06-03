В США во время протестов погибли 11 человек, среди них полицейские и митингующие

В девяти штатах США зафиксированы случаи убийств во время акций протеста, разгоревшегося из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда.

В США за время протестов из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда погибли 11 человек. Об этом 2 июня сообщает Associated Press.

В Сент-Луисе, штат Миссури, мародеры застрелили 77-летнего капитана полиции в отставке. Полиция нашла его мертвым на тротуаре перед разграбленным магазином.

В Луисвилле, штат Кентукки, полиция застрелила 53-летнего афроамериканца, владельца барбекю-ресторана. Согласно видео с камер наблюдения, он первым начал стрельбу, когда подошли офицеры.

В Окленде, штат Калифорния, погиб офицер, охранявший местный суд, по нему открыли огонь из автомобиля. В полиции не уверены, что стрельба связана с протестами.

Еще двое людей были убиты в Индианаполисе, штат Индиана. Им было 18 и 38 лет.

В Дэвенпорте, штат Айова, была убита 22-летняя женщина. Она с подругой шла к машине, чтоб уехать от места митинга, так как тот стал неуправляемый, когда ей в спину кто-то выстрелил. В тот же день полиция нашла еще одно тело. Полиция заявила, что убитый мужчина был причастен к перестрелке с полицией возле ювелирного магазина.

В Миннеаполисе, штат Миннесота, погиб 43-летний темнокожий мужчина, который считается первой жертвой за время протестов. По подозрению в его убийстве задержали владельца ювелирного магазина, который сильно повредили во время протестов.

В Омахе, штат Небраска, погиб 22-летний афроамериканец. Он вместе с группой людей напал на владельца бара, который в него и выстрелил. Власти отказались выдвигать обвинения в убийстве, назвав стрельбу самообороной.

В Детройте, штат Мичиган, 21-летний мужчина был убит в центре города после того, как кто-то обстрелял его автомобиль во время акции протеста.

В пригороде Чикаго, штат Иллинойс, в понедельник погибли два человека. Власти не сообщили подробностей, но известно, что это произошло во время акций протеста.

Массовые протесты в США начались на прошлой неделе после смерти задержанного полицией афроамериканца Джорджа Флойда. Причиной возмущений стало видео, где полицейский давит коленом на шею мужчины и тот говорит, что не может дышать. Патрульные подозревали Флойда в том, что он расплатился поддельной 20-долларовой купюрой. Судмедэкспертиза подтвердила, что мужчина умер в результате механической асфиксии.

Полицейского, который применил удушающий прием при задержании Флойда, арестовали.

Протесты, которые начались в Миннеаполисе, распространились по всей стране. Они сопровождаются беспорядками и столкновениями с полицией, некоторые демонстранты поджигают машины, бьют витрины и грабят магазины.

Власти ряда городов ввели комендантский час, в нескольких штатах для подавления беспорядков задействовали солдат Национальной гвардии.