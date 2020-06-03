Вечирко, который въехал в толпу протестующих в Миннеаполисе, является гражданином США. Он никогда не служил в ВСУ

Российские СМИ утверждали, что гражданин США Богдан Вечирко, который на прошлой неделе въехал в толпу демонстрантов в штате Миннесота, служил в Вооруженных силах Украины и участвовал в АТО на Донбассе. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опроверг эту информацию, а родственники Вечирко сообщили, что он эмигрировал в США в детстве.

Вечирко после наезда на толпу был избит протестующими Фото: EPA

35-летний Богдан Вечирко, который вечером 31 мая въехал в толпу демонстрантов на перекрытом шоссе в Миннеаполисе (штат Миннесота), является гражданином США, сообщили 1 июня агентству "Укринформ" в посольстве Украины в США.

"По данным, которые украинские консулы получили от официальных правоохранительных органов штата Миннесота, Богдан Вечирко является гражданином Соединенных Штатов", – сообщили дипломаты.

Они уточнили, что проверяют информацию о возможном украинском происхождении Вечирко.

В то же время Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опроверг информацию, которую распространяли российские СМИ (например, "РИА Новости", "Российская газета", "Взгляд"), что Вечирко служил в ВСУ и был участником антитеррористической операции на Донбассе.

"Она является откровенно манипулятивной и не соответствует действительности", – отметили в Генштабе.

Там указали, что РФ прибегает к манипуляциям, направленным на создание в медиапространстве негативного имиджа Украины в целом и ее Вооруженных сил в частности.

Издание "Фокус" выяснило, что в ВСУ действительно служил Богдан Вечирко. Это полный тезка и однофамилец водителя из Миннесоты. Сестра Вечирко из Украины сообщила журналистам, что ее брат не причастен к событиям в Миннеаполисе, сейчас находится в Украине и никогда не посещал США.

Журналист-расследователь международной группы Bellingcat Христо Грозев сравнил фотографии Вечирко, сделанные в зоне АТО, и фотографии Вечирко из Миннесоты и пришел к выводу, что это разные люди.

The photographs being paraded on Twitter alleging (truck driver) Bogdan Verichko is the same guy as a Ukrainian soldier in military attire show very precisely that it's NOT the same person. pic.twitter.com/1dFpBxoRbR — Christo Grozev (@christogrozev) June 1, 2020

СМИ публикуют противоречивую информацию о стране происхождения водителя Вечирко*. Миннесотская газета Star Tribune со ссылкой на его родственника Арта Логинова сообщила, что он приехал из России в США в четырехлетнем возрасте. Логинов назвал Вечирко "хорошим, дружелюбным парнем". В то же время русскоязычное американское издание "Рубик", ссылаясь на информацию Логинова, написало, что семья Вечирко – из Львовской области.

"Его родители приехали из Львовской области, когда он был пятилетним ребенком. С тех пор не был в Украине 30 лет", – цитирует издание родственника.

Еще одна родственница, которая не захотела назвать свое имя, сообщила "Рубику", что семья Вечирко переехала в США по программе Лаутенберга, для членов религиозных меньшинств.

Жена Вечирко Людмила Вечирко сейчас на восьмом месяце беременности. Она записала видеообращение в Facebook, в котором попросила помочь их семье, поскольку митингующие украли кошелек ее мужа.

Вечирко был за рулем цистерны, которая вечером 31 мая на шоссе в Миннеаполисе въехала в толпу протестующих против расизма и произвола полиции. Никто из участников акции не пострадал. Они окружили грузовик и избили водителя.

"Голос Америки" со ссылкой на свидетелей сообщил, что водитель сигналил, но не тормозил, когда его грузовик приближался к толпе. Вечирко задержали, а 2 июня отпустили без предъявления обвинений. Расследование инцидента продолжается.

По предварительным данным, Вечирко въехал в толпу ненамеренно. Он оказался на перекрытой митингующими дороге, так как успел попасть на магистраль до ее закрытия. Глава департамента общественной безопасности штата Миннесота Джон Харрингтон считает, что, увидев толпу, водитель "запаниковал и просто продолжал двигаться вперед".

*Издание "ГОРДОН" обновило информацию в заметке по поводу страны происхождения Вечирко.