В Миннеаполисе в толпу протестующих въехал грузовик

Водителя автоцистерны, который направил грузовик в толпу протестующих на закрытом шоссе возле Миннеаполиса, опознали. Его зовут Богдан Величко.

Под колеса грузовика, въехавшего в толпу, никто не попал Фото: EPA

В Миннеаполисе водитель автоцистерны направил грузовик в толпу протестующих, видео происшествия опубликовало Reuters в Twitter 1 июня. По предварительной информации, участники акции не пострадали.

Демонстранты вытащили водителя из кабины и избили его, отмечает агентство. Прибывшая на место происшествия полиция увезла водителя в больницу.

A tanker truck driver was taken into police custody after he drove into a throng of protesters on a closed interstate near Minneapolis https://t.co/4LLbkxbFRd pic.twitter.com/HxszRyLBvE — Reuters (@Reuters) June 1, 2020

По информации KSTP, водителя грузовика опознали, его зовут Богдан Величко. В транспортной компании Kenan Advantage Group, которой принадлежит автоцистерна, заявили, что будут сотрудничать со следствием.

В США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда начались беспорядки. Флойд умер 25 мая после жесткого задержания полицейскими. Патрульные подозревали Флойда в том, что он расплатился поддельной 20-долларовой купюрой.

Демонстранты вышли на улицы и стали забрасывать полицейские участки петардами и бутылками. Во время протестов был разграблен магазин, неизвестные подожгли несколько промышленных и торговых зданий. Один человек погиб. Родные Флойда обратились к протестующим с просьбой не допускать насилия.

Власти приняли решение о введении Нацгвардии. 29 мая правоохранители арестовали полицейского Дерека Шовина, который применил удушающий прием в отношении Флойда.

Протесты начались по всей стране. Из-за этого в 25 городах 16 штатов ввели комендантский час.