Протесты в США. Трех человек застрелили

Полиция Индианаполиса (США, штат Индиана) советует избегать районов, где продолжаются протесты из-за смерти Джорджа Флойда.

По меньшей мере три человека были убиты на фоне протестов в центре Индианаполиса (США) в субботу вечером, 30 мая. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник полиции Индианаполиса Рэнделл Тейлор, отмечает CNN.

По его словам, по меньшей мере три человека были застрелены и еще один погиб. Он также отметил, что полиция все еще проводит расследование и советует гражданам избегать этого района.

Также во время протестов офицер полиции получил легкие ранения, добавил Тейлор.

25 мая после жесткого задержания полицейскими умер афроамериканец Джордж Флойд. Патрульные подозревали его в том, что он расплатился поддельной 20-долларовой купюрой. После смерти мужчины в Миннеаполисе начались беспорядки.

Демонстранты вышли на улицы и стали забрасывать полицейские участки петардами и бутылками. Во время протестов был разграблен магазин, неизвестные подожгли несколько промышленных и торговых зданий. Один человек погиб. Родные Флойда обратились к протестующим с просьбой не допускать насилия.

Власти приняли решение о введении Нацгвардии. 29 мая правоохранители арестовали полицейского Дерека Шовина, который применил удушающий прием в отношении Флойда.

Протесты начались по всей стране. Из-за этого в 25 городах 16 штатов ввели комендантский час.