В США арестовали полицейского, подозреваемого в удушении чернокожего мужчины в Миннеаполисе

В Соединенных Штатах 29 мая арестовали полицейского Дерека Шовина, который задерживал афроамериканца Джорджа Флойда. Шовину могут предъявить обвинение в непредумышленном убийстве.

В США арестовали полицейского Дерека Шовина, который применил удушающий прием в отношении чернокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда, после чего тот умер. Об этом сообщает телеканал CNN.

Шовина арестовали по подозрению в непредумышленном убийстве. Он может выйти под залог в $500 тыс.

Семья и адвокат умершего уже заявили, что не удовлетворены таким подозрением. По их мнению, полицейского должны судить за убийство первой степени.

Продолжается расследование в отношении еще трех полицейских, которые принимали участие в инциденте.

Флойд умер 25 мая после жесткого задержания полицейскими. Патрульные подозревали Флойда в том, что он расплатился поддельной 20-долларовой купюрой.

После смерти мужчины в Миннеаполисе начались беспорядки.

Демонстранты вышли на улицы и стали забрасывать полицейские участки петардами и бутылками. Во время протестов был разграблен магазин, неизвестные подожгли несколько промышленных и торговых зданий. Один человек погиб. Родные Флойда обратились к протестующим с просьбой не допускать насилия.

Власти приняли решение о введении Нацгвардии.