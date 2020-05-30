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Убийство афроамериканца полицейскими. В США во время протестов задержали журналистов CNN

Журналисты CNN освещали события в Миннеаполисе, где во время задержания был убит афроамериканец Джордж Флойд, из-за чего в городе начались протесты. Корреспондент Омар Хименес предлагал полицейским позволить ему просто уйти с места происшествия, однако офицеры арестовали всю команду журналистов.

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Журналиста Хименеса отпустили спустя час после ареста
Журналиста Хименеса отпустили спустя час после ареста
Скриншот: cnn.com

Журналистов CNN арестовали 29 мая во время прямого включения из Миннеаполиса (США), где из-за убийства афроамериканца Джорджа Флойда полицейскими продолжаются массовые протесты. Об этом сообщает CNN.

Корреспондента CNN Омара Хименеса вместе с оператором и фотокорреспондентом арестовали примерно в 5 утра, когда они освещали события в Миннеаполисе на улице к югу от центра города, рядом с которой ранее в ходе протестов было подожжено здание полицейского участка.

Хименес показал полицейским свое удостоверение журналиста и сообщил офицерам, что они уйдут туда, куда им скажут правоохранители. Однако полицейский схватил его за руку, заявил, что журналист арестован, и надел на него наручники. Все это происходило в прямом эфире.

Позже журналист рассказал, что его мать и бабушка наблюдали, как его арестовали. По его словам, у него не было возможности даже позвонить родным, чтобы объяснить ситуацию.

Спустя час после ареста журналистов отпустили. Президент CNN Worldwide Джефф Цукер сказал ему, что "он сделал самый важный звонок в его жизни для него". Речь шла о звонке матери журналиста.

Беспорядки в Миннеаполисе начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, он умер 25 мая после жесткого задержания полицейскими, один из офицеров его душил. Патрульные подозревали Флойда в том, что он расплатился поддельной 20-долларовой купюрой.

Демонстранты вышли на улицы и стали забрасывать полицейские участки петардами и бутылками. Во время протестов был разграблен магазин, неизвестные подожгли несколько промышленных и торговых зданий. Один человек погиб. Родные Флойда обратились к протестующим с просьбой не допускать насилия.

Теги: США, убийство, протесты, полиция, CNN, Миннеаполис
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