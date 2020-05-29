Twitter пометил пост Трампа о протестах в Миннеаполисе как героизирующий насилие

Сервис микроблогов Twitter обозначил публикацию президента США Дональда Трампа информацией о том, что твит нарушает правила соцсети в отношении героизации насилия. Трамп после акций протеста в Миннеаполисе допустил, что правоохранители могут начать стрельбу.

Пост президента США Дональда Трампа в Twitter о протестах в Миннеаполисе сервис микроблогов отметил предупреждением о нарушении правил, расценив его как героизирующий насилие.

"Эти бандиты бесчестят память Джорджа Флойда, и я этого не допущу. Просто поговорил с губернатором Тимом Вальцем и сказал ему, что военные с ним все время. Любые сложности – и мы возьмем на себя управление, но, когда начинается мародерство, начинается стрельба. Спасибо!" – написал Трамп в Twitter 29 мая.

....These THUGS are dishonoring the memory of George Floyd, and I won’t let that happen. Just spoke to Governor Tim Walz and told him that the Military is with him all the way. Any difficulty and we will assume control but, when the looting starts, the shooting starts. Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 29, 2020

Twitter разместил над постом информацию о нарушении правил в отношении героизации насилия, но решил не закрывать твит, потому что он может иметь общественную значимость, объяснили в компании. При этом сообщение Трампа закрыто от репостов и ему невозможно поставить лайк.

Президент США позже отреагировал на действия соцсети.

"Twitter ничего не делает со всей ложью и пропагандой, которую распространяет Китай или радикальная левая Демократическая партия. Они нацелились на республиканцев, консерваторов и президента Соединенных Штатов", – написал Трамп в Twitter.

Twitter is doing nothing about all of the lies & propaganda being put out by China or the Radical Left Democrat Party. They have targeted Republicans, Conservatives & the President of the United States. Section 230 should be revoked by Congress. Until then, it will be regulated! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 29, 2020

Беспорядки в Миннеполисе начались после смерти Джорджа Флойда, он умер 25 мая после жесткого задержания полицейскими, один из офицеров его душил. Патрульные подозревали Флойда в том, что он расплатился поддельной 20-долларовой купюрой.

Демонстранты вышли на улицы и стали забрасывать полицейские участки петардами и бутылками. Во время протестов был разграблен магазин, неизвестные подожгли несколько промышленных и торговых зданий. Один человек погиб. Родные Флойда обратились к протестующим с просьбой не допускать насилия.

28 мая Трамп подписал указ "против цензуры в соцсетях". Указ был подписан после того, как 26 мая Twitter пометил два сообщения президента США как вводящие в заблуждение. В этих твитах Трамп высказался против голосования по почте во время пандемии коронавируса. По его мнению, результаты такого голосования могут быть искажены, документы могут похитить из почтового ящика, подделать или подписать за других.

В Twitter назвали указ реакционным и политизированным. В компании считают, что документ угрожает свободе слова в интернете.