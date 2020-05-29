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Трамп подписал указ "против цензуры в соцсетях". В Twitter его назвали угрозой свободе слова

Президент США Дональд Трамп подписал специальный указ о соцсетях после того, как сервис микроблогов Twitter пометил несколько его постов как недостоверные.

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В Twitter назвали указ Трампа реакционным и политизированным
В Twitter назвали указ Трампа реакционным и политизированным
Фото: EPA

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который направлен на "борьбу с цензурой" в социальных сетях. Об этом 29 мая сообщается в Twitter Белого дома.

"Администрация Трампа следит за тем, чтобы деньги налогоплательщиков не шли на гигантов социальных сетей, которые несправедливо подавляют свободу слова", – говорится в сообщении.

Выступая в Овальном кабинете перед подписанием указа, Трамп сказал, что этот шаг должен был "защитить свободу слова от одной из самых серьезных опасностей, с которыми он столкнулся в американской истории", отмечает CNN.

Трамп заявил, что "небольшая горстка социальных сетей контролирует большую часть всех общественных и частных коммуникаций в Соединенных Штатах". По его словам, эти соцсети владеют неконтролируемым правом подвергать цензуре, ограничивать, редактировать, формировать, скрывать, изменять практически любые формы общения между частными лицами и широкой аудиторией.

В указе также обвиняется компания Google в помощи китайским властям при слежке за населением, Twitter в распространении китайской пропаганды, а Facebook – в обогащении на рекламе китайских товаров.

Как отмечает CNN, новый указ направлен на изменение закона о порядке коммуникации от 1996 года, который предоставляет широкий иммунитет веб-сайтам, которые курируют и модерируют свои собственные платформы, и был назван юристами как "26 слов, которые создали интернет". После подписания указа в США станет возможным подавать в суд на социальные сети.

В Twitter назвали указ реакционным и политизированным. В компании считают, что документ угрожает свободе слова в интернете.

Новый указ был подписан после того, как 26 мая Twitter пометил два сообщения президента США как вводящие в заблуждение. В этих твитах Трамп высказался против голосования по почте во время пандемии коронавируса. По его мнению, результаты такого голосования могут быть искажены, документы могут похитить из почтового ящика, подделать или подписать за других.

Под сообщениями президента появился голубой восклицательный знак с надписью: "Посмотрите факты о голосовании по почте". При нажатии на надпись открывается сообщение с заголовком "Трамп делает необоснованные заявления, что голосование по почте приводит к фальсификации результатов". В нем сказано, что, по мнению фактчекеров, доказательств возможной фальсификации выборов из-за введения голосования по почте нет.

Теги: США, Twitter, Дональд Трамп, соцсети
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