Трамп заявил, что отдаст всю годовую зарплату на нужды США

Бывший директор управления правительственной этики США Уолтер Шауб считает, что передача президентом Дональдом Трампом своей зарплаты на нужды страны – не альтруизм, а "инвестиции в связи с общественностью".

Трамп: Я отдаю и с самого начала отдавал всю свою зарплату Фото: ЕРА

Президент США Дональд Трамп заявил, что передаст всю свою годовую зарплату на нужды Соединенных Штатов.

"Я отдаю и с самого начала отдавал всю свою зарплату – от $400 тыс. до $450 тыс. в год – обратно правительству. Последний чек был передан на нужды министерства здравоохранения и социальных служб США по реагированию на COVID-19. Это большая честь для меня", – написал Трамп в своем Twitter.

I give, and have given from the beginning, my entire yearly salary, $400,000 to $450,000, back to our government. Last check to HHS Covid relief. My great honor! https://t.co/Vv6Uyz9MkF — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 25, 2020

К своей публикации президент США прикрепил пост с сообщением, что он перечислил всю свою зарплату за первый квартал нынешнего года на разработку новых методов лечения COVID-19.

Издание VOX пишет, что Трамп после вступления в должность президента США продолжает получать прибыль от своего бизнеса, потому $400 – лишь небольшая часть его годовых доходов. Например, только один отель Трампа, который находится в нескольких кварталах от Белого дома, в 2018 году принес доход в $41 млн.

Эксперт издания, бывший директор управления правительственной этики США Уолтер Шауб говорит, что передача Трампом своей зарплаты правительству США – не альтруизм, а "инвестиции в связи с общественностью", поскольку президент сам получает прибыль от своего поста.

Трамп был избран президентом США в ноябре 2016 года, 20 января 2017-го состоялась его инаугурация.