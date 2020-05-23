Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

Трамп обсуждал с советниками возможность возобновления ядерных испытаний – СМИ

Как пишет The Washington Post, возобновление ядерных испытаний в администрации президента США Дональда Трампа рассматривают как ответ на якобы проведение испытаний ядерных зарядов малой мощности в России и Китае.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Собеседники WP отмечают, что решение о проведении ядерных испытаний на совещании у Трампа принято не было
Собеседники WP отмечают, что решение о проведении ядерных испытаний на совещании у Трампа принято не было
Фото: EPA

В администрации президента США Дональда Трампа обсуждался вопрос о возможности возобновления ядерных испытаний, пишет газета The Washington Post со ссылкой на трех высокопоставленных чиновников в Белом доме и правительстве США.

Проведение первых с 1992 года ядерных испытания администрация Трампа рассматривала как возможный ответ на якобы продолжающиеся испытания ядерных зарядов малой мощности в России и Китае (хотя, как отмечает WP, убедительных доказательств этих обвинений Вашингтон не продемонстрировал).

Один собеседник газеты заявил, что по результатам обсуждения решение о проведении или отказе от испытаний принято не было. Другой источник сказал, что команда президента США отказалась от этой идеи.

Совет национальной безопасности Соединенных Штатов отказался комментировать эту информацию.

WP напоминает, что США провели последний испытательный ядерный взрыв в сентябре 1992 года. Также Соединенные Штаты являются единственной страной, применившей ядерное оружие в ходе войны (бомбардировки японских городов Хиросима и Нагасаки в августе 1945 года). В целом с 1945 года как минимум восемь ядерных держав провели более 2 тыс. ядерных испытаний, около 1 тыс. из них приходится на США.

В 1996 году Генассамблеей ООН был принят Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, однако он до сих пор не вступил в силу, поскольку его ратифицировали не все страны-подписанты (США в их числе). Тем не менее, пишет газета, ядерные государства в основном соблюдают мораторий на проведение испытаний (кроме Северной Кореи).

Теги: Россия, США, Китай, ядерное оружие, Дональд Трамп, Нагасаки, Хиросима, The Washington Post
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Хотим быть капустой в вашем огороде". Уинфри показала свой урожай
"Хотим быть капустой в вашем огороде". Уинфри показала свой урожай
"Вы прекрасны, ежик пришел вовремя". Комаровский опубликовал в сети шуточное фото
"Вы прекрасны, ежик пришел вовремя". Комаровский опубликовал в сети шуточное фото
Клум обнародовала фото поцелуя в губы с Кэмпбелл
Клум обнародовала фото поцелуя в губы с Кэмпбелл
Муж Королевой Тарзан: В отличие от бабушек, которые как получали пенсию, так и получают, мы ни копейки не имеем
Муж Королевой Тарзан: В отличие от бабушек, которые как получали пенсию, так и получают, мы ни копейки не имеем
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS