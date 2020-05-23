Трамп обсуждал с советниками возможность возобновления ядерных испытаний – СМИ

Как пишет The Washington Post, возобновление ядерных испытаний в администрации президента США Дональда Трампа рассматривают как ответ на якобы проведение испытаний ядерных зарядов малой мощности в России и Китае.

Собеседники WP отмечают, что решение о проведении ядерных испытаний на совещании у Трампа принято не было Фото: EPA

В администрации президента США Дональда Трампа обсуждался вопрос о возможности возобновления ядерных испытаний, пишет газета The Washington Post со ссылкой на трех высокопоставленных чиновников в Белом доме и правительстве США.

Проведение первых с 1992 года ядерных испытания администрация Трампа рассматривала как возможный ответ на якобы продолжающиеся испытания ядерных зарядов малой мощности в России и Китае (хотя, как отмечает WP, убедительных доказательств этих обвинений Вашингтон не продемонстрировал).

Один собеседник газеты заявил, что по результатам обсуждения решение о проведении или отказе от испытаний принято не было. Другой источник сказал, что команда президента США отказалась от этой идеи.

Совет национальной безопасности Соединенных Штатов отказался комментировать эту информацию.

WP напоминает, что США провели последний испытательный ядерный взрыв в сентябре 1992 года. Также Соединенные Штаты являются единственной страной, применившей ядерное оружие в ходе войны (бомбардировки японских городов Хиросима и Нагасаки в августе 1945 года). В целом с 1945 года как минимум восемь ядерных держав провели более 2 тыс. ядерных испытаний, около 1 тыс. из них приходится на США.

В 1996 году Генассамблеей ООН был принят Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, однако он до сих пор не вступил в силу, поскольку его ратифицировали не все страны-подписанты (США в их числе). Тем не менее, пишет газета, ядерные государства в основном соблюдают мораторий на проведение испытаний (кроме Северной Кореи).