"Очень плохой подарок из Китая". Трамп заявил, что коронавирус движется по всему миру

Президент США Дональд Трамп считает коронавирусную инфекцию COVID-19 "подарком" из Китая.

Трамп снова подчеркнул, что Китай распространил коронавирусную инфекцию в мире Фото: EPA

Президент США Дональд Трамп заявил, что коронавирусная инфекция COVID-19 является "очень плохим подарком из Китая". Об этом он написал в своем Twitter.

"Коронавирус, очень плохой "подарок" из Китая, движется по всему миру. Нехорошо!" – отметил Трамп.

All over the World the CoronaVirus, a very bad “gift” from China, marches on. Not good! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 28, 2020