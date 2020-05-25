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МИД Китая заявил, что США провоцируют "новую холодную войну"

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что США и Китай должны действовать вместе, чтобы преодолеть пандемию коронавируса и смягчить ее воздействие на мировую экономику.

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Ван И: Пришло время, чтобы США отказались от желания изменить Китай
Ван И: Пришло время, чтобы США отказались от желания изменить Китай
Фото: EPA

Министр иностранных дел Китая Ван И считает, что некоторые политические силы в США подталкивают отношения между странами к "новой холодной войне". Об этом он заявил на пресс-конференции 24 мая, ее стенограмма опубликована на сайте МИД КНР. 

От напомнил, что США являются самой пострадавшей от коронавируса страной в мире, и подчеркнул, что вирус является общим врагом для Китая и США.

"Весьма прискорбно, что тогда как коронавирус все еще существует, в США распространяется политический вирус и используется любая возможность для нападок и клеветы в адрес Китая. Некоторые политики игнорируют основные факты и распространяют бесчисленную ложь и теории заговора о Китае. Я призываю американскую сторону прекратить тратить драгоценное время и перестать жертвовать людьми. Китаю и США необходимо совместно работать над решением ряда неотложных вопросов", – сказал дипломат.

Он считает, что США и Китай должны действовать вместе, чтобы преодолеть пандемию коронавируса и смягчить ее воздействие на мировую экономику.

"Китай  крупнейшая развивающаяся страна  и США – крупнейшая развитая страна  несут огромную ответственность за глобальный мир и развитие. Нам необходимо должным образом координировать наши отношения из-за сильного чувства ответственности перед человечеством, историей и нашими народами. И Китай, и США выиграют от сотрудничества и проиграют от конфронтации", – отметил Ван И.

Дипломат сказал, что Китай готов работать с США "в духе взаимного уважения и взаимовыгодного сотрудничества", и подчеркнул, что "Китай не намерен изменить или тем более заменить США".

"Пришло время, чтобы США отказались от желания изменить Китай и желания остановить 1,4-миллиардный народ в его историческом марше к модернизации. До нас дошли сведения, что некоторые политические силы США берут в заложники китайско-американские отношения и ставят наши страны на грань новой холодной войны", – сказал Ван И. 

Он считает, что это не только навредит отношениям двух государств, но и поставит под угрозу стабильность и процветание во всем мире. 

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По информации американского Университета Джонса Хопкинса, коронавирусом в мире инфицировалось более 5,4 млн человек, 345,7 тыс. из них скончались, а 2,18 млн выздоровели.

Президент США Дональд Трамп и представители Республиканской партии неоднократно обвиняли Китай в том, что он вовремя не предупредил мир о серьезности эпидемии, и грозили Пекину серьезными последствиями. По словам Трампа, США несколько раз обращались с просьбой к китайским властям впустить в страну американских экспертов для расследования вспышки нового коронавируса.

По данным агентства Associated Press, Китай несколько дней умалчивал, что вирус может передаваться от человека к человеку, а значит, может спровоцировать эпидемию. По мнению некоторых экспертов, это "подготовило почву для пандемии COVID-19". В апреле американский телеканал Fox News со ссылкой на несколько источников, знакомых с решениями властей Китая и видевших соответствующие документы, сообщил, что распространение вируса началось не с рынка, а из уханьской лаборатории и что "нулевым пациентом" был ее сотрудник.

В МИД Китая заявили, что версия об утечке коронавируса из лаборатории Уханя не имеет под собой никаких доказательств и что Пекин своевременно и в полной мере информировал всех о вспышке инфекции.

Китай пообещал в течение двух лет выделить $2 млрд помощи странам, пострадавшим от коронавируса. 

Теги: США, Китай, эпидемия, Ван И, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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