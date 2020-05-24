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Директор института вирусологии в Ухане: У нас никогда не было штамма вируса, похожего на SARS-CoV-2. О какой утечке может идти речь?

В лаборатории Уханьского института вирусологии выделены три живых штамма коронавирусов летучих мышей, однако их сходство с SARS-CoV-2, вызвавшим пандемию, не превышает 80%. Об этом заявила директор института, иммунолог Ван Яньи.

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Профессор Ван Яньи: Как и все остальные люди, мы до декабря 2019 года не знали, что такой вирус, как SARS-CoV-2, существует
Профессор Ван Яньи: Как и все остальные люди, мы до декабря 2019 года не знали, что такой вирус, как SARS-CoV-2, существует
Фото: whiov.cas.cn

Заявления о том, что пандемия коронавируса началась с утечки из Уханьского института вирусологии, – антинаучная выдумка, ученые не работали ни с одним подобным штаммом. Об этом в интервью телеканалу CGTN, которое вышло в эфир 23 мая, заявила директор института, профессор, иммунолог Ван Яньи.

По ее словам, до 30 декабря 2019 года, когда первый образец патогена поступил в лабораторию, специалисты института никогда не сталкивались с ним и не имели никаких сведений о структуре и свойствах коронавируса.

"Как и все остальные люди, мы даже не знали, что такой вирус существует. О какой утечке из нашей лаборатории может идти речь, когда у нас его никогда не было?" – сказала директор.

До сих пор максимально похожим на SARS-CoV-2 считался коронавирус, упомянутый в статье в журнале Nature за февраль 2020 года под названием "Вспышка пневмонии связана с новым коронавирусом, который, вероятно, произошел от летучих мышей". В публикации группы авторов, в которую входили ученые из Уханя, утверждалось, что геном SARS-CoV-2 на 96,2% идентичен геному коронавируса летучей мыши, который исследовался в институте вирусологии.

"Упомянутый коронавирус летучей мыши называется RaTG-13. С точки зрения многих непрофессионалов, коэффициент сходства 96,2% очень высокий. Но дело в том, что коронавирус относится к РНК-вирусам, имеющим самые большие геномы. Разница в 3,8% означает различия более чем в 1100 положениях нуклеотидов. В природе вирусу требуется очень много времени, чтобы он естественным образом эволюционировал и мутировал, превращаясь в SARS-CoV-2", – пояснила Ван Яньи.

Она уточнила, что такой процесс, по мнению вирусолога Эдварда Холмса, мог занять до 50 лет.

"Многие люди могут неправильно понять, что, поскольку наш институт сообщил о сходстве генома RaTG-13 с SARS-CoV-2, в нашей лаборатории должен быть вирус RaTG-13. На самом деле это не так. Когда мы секвенировали геном этого образца вируса летучей мыши, мы получили последовательность генома, но мы не изолировали и не получали живой вирус RaTG-13. Таким образом, не было риска его утечки", – подчеркнула Ван Яньи.

Всего лаборатория института вирусологии располагает тремя образцами живых коронавирусов летучих мышей, полученных в ходе исследований группы доктора Ши Чжэнли, рассказала директор. Работа этой команды с 2004 года концентрировалась на поиске вирусов, похожих на SARS. Геном SARS-CoV-2 менее чем на 80% повторяет геном SARS, это очевидная разница, отметила иммунолог.

"В настоящее время международное научное сообщество считает, что вирус произошел от диких животных. Но мы до сих пор не знаем точно, где находятся вирусы, похожие на SARS-CoV-2. Вот почему сотрудничество ученых всего мира необходимо, чтобы найти ответы", – подытожила Ван Яньи.

Китайская Летучая мышь, или Почему ученую Ши Чжэнли обвиняют в создании коронавируса. Главное

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. Слухи о лабораторном происхождении SARS-CoV-2 и теории заговора возникли в самом начале вспышки.

16 апреля американский телеканал Fox News со ссылкой на несколько источников, знакомых с решениями властей Китая и видевших соответствующие документы, сообщил, что "нулевым пациентом" с коронавирусом был сотрудник уханьской лаборатории.

Президент США Дональд Трамп говорил, что в его стране "изучат эту ужасную ситуацию". 3 мая госсекретарь Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты располагают "огромным количеством" доказательств, что пандемия началась с утечки коронавируса из Уханьского института вирусологии.

При этом разведывательное сообщество США 30 апреля пришло к выводу, что коронавирус SARS-CoV-2 не был искусственно создан или модифицирован.

В МИД Китая заявили, что версия об утечке коронавируса из лаборатории Уханя не имеет под собой никаких доказательств. 24 мая министр иностранных дел КНР Ван И поддержал создание международной инспекции по изучению происхождения SARS-CoV-2.

Теги: Китай, животные, ученые, исследование, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Ши Чжэнли
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