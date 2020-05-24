Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

Китай дал согласие на расследование происхождения вируса SARS-CoV-2

Международное научное сообщество сможет провести все необходимые исследования по отслеживанию появления коронавируса, вызвавшего пандемию, но расследование должно быть вне политики, заявил глава МИД КНР Ван И.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Министр Ван И подверг критике США за "распространение слухов"
Министр Ван И подверг критике США за "распространение слухов"
Фото: ЕРА

Китай открыт для сотрудничества в исследованиях происхождения коронавируса, но этот процесс должен быть профессиональным, справедливым и конструктивным, лишенным политического вмешательства. Об этом на пресс-конференции 24 мая заявил министр иностранных дел КНР Ван И, сообщает пресс-служба министерства.

По мнению Ван И, расследование должна проходить под эгидой Всемирной организации здравоохранения.

"Инспекция должна охватывать все страны, в которых развилась эпидемия, быть открытой, прозрачной, объективной и рациональной. Отслеживание источника не должно влиять на неотложную задачу спасения жизней, не должно наносить ущерб противоэпидемическому сотрудничеству между странами и ослаблять роль ВОЗ", – подчеркнул глава МИД.

Как заявил Ван И, некоторые политики в США, не дожидаясь начала расследования, "переоценили свои способности в распространении слухов" относительно источника вируса.

16 апреля американский телеканал Fox News со ссылкой на несколько источников, знакомых с решениями властей Китая и видевших соответствующие документы, сообщил, что "нулевым пациентом" с коронавирусом был сотрудник уханьской лаборатории. Документы, с которыми ознакомились собеседники Fox News, подробно описывают, как врачи в лаборатории пытались сдержать распространение вируса на ранних этапах.

Президент США Дональд Трамп говорил, что в его стране "изучат эту ужасную ситуацию". 3 мая госсекретарь Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты располагают "огромным количеством" доказательств, что пандемия началась с утечки коронавируса из Уханьского института вирусологии.

При этом разведывательное сообщество США 30 апреля пришло к выводу, что коронавирус SARS-CoV-2 не был искусственно создан или модифицирован.

В МИД Китая заявили, что версия об утечке коронавируса из лаборатории Уханя не имеет под собой никаких доказательств.

Ученые полагают, что в цепочке передачи вируса SARS-CoV-2 были задействованы дикие животные.

Теги: США, Китай, ВОЗ, ученые, расследование, Ван И, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Хотим быть капустой в вашем огороде". Уинфри показала свой урожай
"Хотим быть капустой в вашем огороде". Уинфри показала свой урожай
"Вы прекрасны, ежик пришел вовремя". Комаровский опубликовал в сети шуточное фото
"Вы прекрасны, ежик пришел вовремя". Комаровский опубликовал в сети шуточное фото
Клум обнародовала фото поцелуя в губы с Кэмпбелл
Клум обнародовала фото поцелуя в губы с Кэмпбелл
Муж Королевой Тарзан: В отличие от бабушек, которые как получали пенсию, так и получают, мы ни копейки не имеем
Муж Королевой Тарзан: В отличие от бабушек, которые как получали пенсию, так и получают, мы ни копейки не имеем
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS