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Сенат США принял законопроект, который может исключить китайские компании из бирж

Сенат США единогласно принял законопроект, который требует от зарубежных компаний, торгующих на американских биржах, отчитываться, что они не находятся под контролем иностранного правительства. Под удар могут попасть ценные бумаги крупнейших компаний Китайской Народной Республики – Alibaba Group Holding Ltd. и Baidu Inc.

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Компания должна подтвердить Совету по надзору за бухгалтерским учетом США, что не находится под контролем иностранного правительства
Компания должна подтвердить Совету по надзору за бухгалтерским учетом США, что не находится под контролем иностранного правительства
Фото: EPA

Сенат Соединенных Штатов одобрил законопроект, который может привести к исключению ценных бумаг китайских компаний с торгов на фондовых биржах США. Это может затронуть такие крупнейшие компании КНР, как Alibaba Group Holding Ltd. и Baidu Inc, сообщает Bloomberg 20 мая. 

В законопроекте говорится, что компания должна подтвердить Совету по надзору за бухгалтерским учетом США, что не находится под контролем иностранного правительства. Если фирма не сможет подтвердить данный факт, ценные бумаги ее компании будут запрещены на биржах.

Данный законопроект был одобрен единодушно и затрагивает все иностранные компании, которые работают в Соединенных Штатах. 

После этого акции некоторых крупных китайских компаний, зарегистрированных в США, значительно упали.

14 мая президент США Дональд Трамп допустил, что Вашингтон может полностью прекратить отношения с Китаем из-за роли Пекина в начале пандемии коронавируса.

Кроме того, сказал Трамп, США обдумывают вариант получения финансовой компенсации от Китая за роль, которую сыграл Пекин в начале пандемии коронавируса.

Трамп и представители Республиканской партии неоднократно обвиняли Китай в том, что он вовремя не предупредил мир о серьезности эпидемии, и грозили Пекину серьезными последствиями. По словам Трампа, США несколько раз обращались с просьбой к китайским властям впустить в страну американских экспертов для расследования вспышки нового коронавируса.

Теги: США, Китай, Сенат США, биржа, законопроект, ценные бумаги
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