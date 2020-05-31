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Цукерберг объяснил, почему Facebook не удалил пост Трампа о протестах в Миннеаполисе

29 мая президент США Дональд Трамп в своих соцсетях написал, что митингующие в Миннеаполисе "бесчестят память Джорджа Флойда", а "беспорядки могут привести к стрельбе". Twitter пометил его как героизирующее насилие, а Facebook никак не отреагировал на пост.

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По словам Цукерберга, Facebook не удалил пост Трампа, так как увидел в нем предупреждение о действиях государства
По словам Цукерберга, Facebook не удалил пост Трампа, так как увидел в нем предупреждение о действиях государства
Фото: EPA

Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг объяснил, почему его компания не будет предпринимать никаких действий в отношении постов, в которых президент США Дональд Трамп пригрозил, что "мародерство в Миннеаполисе приведет к стрельбе".

"Я знаю, что многие расстроены тем, что мы оставили посты президента... Мы очень внимательно посмотрели на пост, в котором обсуждались протесты в Миннесоте, чтобы оценить, нарушает ли он нашу политику. Хотя у поста была тревожная историческая справка, мы решили оставить его, потому что ссылки на Национальную гвардию означали, что мы рассматриваем это как предупреждение о действиях государства, и мы думаем, что люди должны знать, планирует ли правительство применить силу", – написал он.

Цукерберг отметил, что политика Facebook в отношении подстрекательства к насилию позволяет обсуждать вопрос о применении силы государством.

"Позже президент опубликовал сообщение, в котором говорилось, что в первоначальном сообщении было предупреждение о том, что грабежи могут привести к насилию. Мы решили, что этот пост, который явно препятствует насилию, также не нарушает нашу политику и важен для людей", – подчеркнул глава Facebook.

Он отметил, что в отличие от Twitter, у Facebook нет политики размещения предупреждений перед сообщениями, которые могут спровоцировать насилие. Цукерберг объяснил это тем, что согласно политике его соцсети, если сообщение провоцирует насилие, то его следует удалить, независимо от того, заслуживает ли оно публикации, даже если оно написано политиком.

Он также отметил, что уже связался с Белым домом, чтобы объяснить и эту политику соцсети. 

"Я категорически не согласен с тем, как президент говорил об этом (протестах в Миннеаполисе), но я полагаю, что люди должны быть в состоянии убедиться в этом сами", – подытожил Цукерберг.

https://www.facebook.com/zuck/posts/10111961824369871

25 мая после жесткого задержания полицейскими умер афроамериканец Джордж Флойд. Патрульные подозревали его в том, что он расплатился поддельной 20-долларовой купюрой. После смерти мужчины в Миннеаполисе начались беспорядки.  

Демонстранты вышли на улицы и стали забрасывать полицейские участки петардами и бутылками. Во время протестов был разграблен магазин, неизвестные подожгли несколько промышленных и торговых зданий. Один человек погиб. Родные Флойда обратились к протестующим с просьбой не допускать насилия.

Власти приняли решение о введении Нацгвардии. 29 мая правоохранители арестовали полицейского Дерека Шовина, который применил удушающий прием в отношении Флойда.

29 мая Трамп в Facebook написал, что митингующие "бесчестят память Джорджа Флойда".

"Эти бандиты бесчестят память Джорджа Флойда, и я этого не допущу. Просто поговорил с губернатором Тимом Вальцем и сказал ему, что военные с ним все время. Любые сложности – и мы возьмем на себя управление, но когда начинается мародерство, начинается стрельба. Спасибо!" – говорится в его сообщении.

Аналогичное сообщение американский президент написал и в Twitter. Сервис микроблогов расценил его как героизирующее насилие.

Теги: США, Facebook, Марк Цукерберг, Дональд Трамп, Миннеаполис
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