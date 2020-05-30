После смерти афроамериканца в Миннеаполисе по США прокатилась волна протестов. Фоторепортаж
По всем США после смерти при задержании афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе начались протесты, они охватили около 30 городов.
Об этом сообщает телеканал CNN
. Акции прошли в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, у Белого дома в Вашингтоне, в городах Небраски, в Фениксе, Хьюстоне, Детройте, Чикаго, Портленде и других городах. В Окленде, штат Калифорния, два сотрудника Федеральной службы охраны получили огнестрельные ранения во время беспорядков. Один из офицеров скончался от полученных травм, отмечает телеканал. По стране прокатилась волна арестов. На данный момент протесты уже стихли в Нью-Йорке.