После смерти афроамериканца в Миннеаполисе по США прокатилась волна протестов. Фоторепортаж

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Журналисты CNN освещали события в Миннеаполисе, где во время задержания был убит афроамериканец Джордж Флойд, из-за чего в городе начались протесты. Корреспондент Омар Хименес предлагал полицейским позволить ему просто уйти с места происшествия, однако офицеры арестовали всю команду журналистов.