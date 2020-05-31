Беспорядки в США. Комендантский час ввели в 25 городах 16 штатов

В США из-за беспорядков в 12 штатов и на территорию округа Колумбия вошли войска Национальной гвардии.

В США из-за протестов, связанных с убийством афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, комендантский час ввели в 25 городах 16 штатов. Об этом сообщает телеканал CNN.

Беспорядки продолжались до сегодняшнего утра.

Военные Национальной гвардии вошли в 12 штатов и на территорию округа Колумбия.

По данным телеканала, комендантский час введен в городах штатов Калифорния, Колорадо, Флорида, Джорджия, Иллинойс, Кентукки, Минессота, Нью-Йорк, Огайо, Орегон, Пенсильвания, Южная Каролина, Теннесси, Юта, Висконсин и в Вашингтоне.

На фоне протестов в Индианаполисе, штат Индиана, по меньшей мере три человека были убиты и один погиб.

Флойд умер 25 мая после жесткого задержания полицейскими. Патрульные подозревали мужчину в том, что он расплатился поддельной 20-долларовой купюрой.

После смерти мужчины в Миннеаполисе начались беспорядки.

Демонстранты вышли на улицы и стали забрасывать полицейские участки петардами и бутылками. Во время протестов был разграблен магазин, неизвестные подожгли несколько промышленных и торговых зданий. Один человек погиб. Родные Флойда обратились к протестующим с просьбой не допускать насилия.

Власти приняли решение о введении Нацгвардии.

29 мая правоохранители арестовали полицейского Дерека Шовина, который применил удушающий прием в отношении Флойда.

Протесты начались по всей стране.