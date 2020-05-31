Убийство Джорджа Флойда в США. New Balance призвала подписать петицию о наказании виновных

25 мая в США после жесткого задержания полицейскими умер афроамериканец Джордж Флойд. Спортивная компания New Balance призвала подписать петицию для наказания виновных.

Компания спортивной одежды New Balance призвала подписать петицию с требованием привлечь к ответственности виновных в смерти темнокожего американца Джорджа Флойда. Об этом сообщается на официальной странице компании New Balance в Instagram.

"Мы призываем наших партнеров и общество подписать петицию. Мы требуем правосудия для виновных в ужасной смерти Джорджа Флойда и многих других", – сказано в сообщении.

В петиции требуют справедливого наказания для полицейского, который убил темнокожего американца Джорджа Флойда.

"Никто не должен жить в страхе и бесконечной несправедливости", – отмечается в заявлении.

Флойд умер 25 мая после жесткого задержания полицейскими. Патрульные подозревали Флойда в том, что он расплатился поддельной 20-долларовой купюрой.

После смерти мужчины в Миннеаполисе начались беспорядки.

Демонстранты вышли на улицы и стали забрасывать полицейские участки петардами и бутылками. Во время протестов был разграблен магазин, неизвестные подожгли несколько промышленных и торговых зданий. Один человек погиб. Родные Флойда обратились к протестующим с просьбой не допускать насилия.

29 мая правоохранители арестовали полицейского Дерека Шовина, который применил удушающий прием в отношении Флойда.

Протесты начались по всей стране. Комендантский час ввели в 25 городах 16 штатов. На территорию 12 штатов и округа Колумбия вошли войска Национальной гвардии.