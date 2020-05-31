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Убийство Кирилла Тлявова. Защита рассчитывает, что приговор будет вынесен до конца года

Адвокат подозреваемых по делу об убийстве пятилетнего Кирилла Тлявова Виктор Чевгуз уверен, что в случае победы в суде его подзащитные Владимир Петровец и Иван Приходько будут восстановлены на службе.

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Кирилл Тлявов получил огнестрельное ранение головы 31 мая 2019 года в Переяславе
Кирилл Тлявов получил огнестрельное ранение головы 31 мая 2019 года в Переяславе
Фото: EPA

Суд может вынести приговор по делу об убийстве пятилетнего Кирилла Тлявова до конца года. Об этом агентству "РБК-Украина" заявил адвокат подозреваемых Виктор Чевгуз.

"Суд, я думаю, будет длиться около шести месяцев, за это время мы рассмотрим все материалы", – считает он.

Адвокат также уверен, что в случае победы в суде обвиняемые Владимир Петровец и Иван Приходько будут в обязательном порядке восстановлены на службе.

Кирилл Тлявов получил огнестрельное ранение головы 31 мая 2019 года в Переяславе. 3 июня мальчик умер в больнице в Киеве.

4 июня Голосеевский райсуд Киева арестовал по подозрению в причастности к убийству ребенка бывших полицейских Владимира Петровца и Ивана Приходько. Им сообщили о подозрении в хулиганстве с применением оружия и умышленном убийстве. По версии правоохранителей, смертельный выстрел сделал Приходько.

В связи с инцидентом руководителей местного отделения полиции отстранили от исполнения служебных обязанностей, глава полиции Киевской области Дмитрий Ценов подал в отставку и попросил отправить его на Донбасс. 6 июня Ценов возглавил полицейские силы в зоне проведения операции Объединенных сил.

17 июля тогдашний директор Государственного бюро расследований Роман Труба сообщил, что правоохранители объявили подозрение третьему фигуранту дела об убийстве мальчика – гражданскому лицу Дмитрию Кривошею. На следующий день суд отправил его под арест.

18 июля следователи объявили подозрение несовершеннолетнему сыну Петровца. На следующий день суд отправил его под круглосуточный домашний арест.

6 декабря следователи завершили досудебное расследование убийства. 23 декабря дело передали в суд.

1 января 2020 года сообщалось, что суд продлил срок содержания под стражей для Приходько, Петровца и Кривошея. При этом для двух последних судья установил возможность выйти под залог в размере 280 тыс. грн.

2 мая подозреваемых Петровца и Кривошею выпустили из-под стражи.

Теги: убийство, Виктор Чевгуз, убийство мальчика в Переяславе, Кирилл Тлявов
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