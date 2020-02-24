Убийство пятилетнего мальчика в Переяславе. Суд продлил меру пресечения четырем подозреваемым, двум назначил залог

Подозреваемым в деле об убийстве пятилетнего Кирилла Тлявова Ивану Приходько, Дмитрию Кривошею и Владимиру Петровцу суд в Переяславе продлил арест, а сыну Петровца – личное обязательство.

24 февраля Переяславский райсуд Киевской области продлил меру пресечения для фигурантов дела об убийстве пятилетнего Кирилла Тлявова. Об этом УНН сообщил Виктор Чевгуз, адвокат одного из подозреваемых Ивана Приходько.

"Суд сегодня продлил меру пресечения двум бывшим полицейским Владимиру Петровцу, Ивану Приходько и гражданскому Дмитрию Кривошею", – сказал он.

Адвокат уточнил, что мера пресечения в виде ареста продлена на два месяца.

Петровцу и Кривошею суд определил альтернативу залога в 273 тыс. грн.

Для Приходько залог не предусмотрели.

Его сыну, который тоже является подозреваемым в деле, продлили меру пресечения в виде личного обязательства.

Кирилл Тлявов получил огнестрельное ранение головы 31 мая 2019 года в Переяславе. 3 июня мальчик умер в больнице в Киеве.

4 июня Голосеевский райсуд Киева арестовал по подозрению в причастности к убийству ребенка бывших полицейских Петровца и Приходько. Им сообщили о подозрении в хулиганстве с применением оружия и умышленном убийстве. По версии правоохранителей, смертельный выстрел сделал Приходько.

В связи с инцидентом руководителей местного отделения полиции отстранили от исполнения служебных обязанностей, глава полиции Киевской области Дмитрий Ценов подал в отставку и попросил отправить его на Донбасс. 6 июня Ценов возглавил полицейские силы в зоне проведения операции Объединенных сил.

17 июля директор Государственного бюро расследований Роман Труба сообщил, что правоохранители объявили подозрение третьему фигуранту дела об убийстве мальчика – гражданскому лицу Кривошею. На следующий день суд отправил его под арест.

18 июля следователи объявили подозрение несовершеннолетнему. На следующий день суд отправил его под круглосуточный домашний арест.

6 декабря следователи завершили досудебное расследование убийства. 23 декабря дело передали в суд.

Последний раз меру пресечения продлевали в конце 2019 года. Сына Приходько тогда освободили под личное обязательство.