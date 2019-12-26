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Убийство пятилетнего ребенка в Переяславе. Суд не может начать рассматривать дело из-за отвода судей

Дело об убийстве пятилетнего Кирилла Тлявова в Переяславе Киевской области должна была рассматривать судья Ярослава Керекез. Адвокат подозреваемого Ивана Приходько Виктор Чевгуз попросил о ее отводе из-за предвзятости. Судья Игорь Опанасюк удовлетворил ходатайство адвоката, после сам взял самоотвод из-за дружеских отношений с другим подозреваемым Владимиром Петровцем.

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По делу об убийстве ребенка под арестом находятся двое бывших полицейских и их товарищ
По делу об убийстве ребенка под арестом находятся двое бывших полицейских и их товарищ
Фото: hromadske.ua

26 декабря в Переяславском районном суде началось подготовительное заседание по делу об убийстве пятилетнего Кирилла Тлявова в Переяславе Киевской области, сообщает "Громадське".

В зал суда из СИЗО привезли подозреваемых двух бывших полицейских Владимира Петровца и Ивана Приходько, а также их товарища Дмитрия Кривошея. Еще один несовершеннолетний подозреваемый, который находится под ночным домашним арестом, пришел в суд в сопровождении матери. Он является сыном одного из подозреваемых.

Адвокат Приходько Виктор Чевгуз попросил об отводе судьи Ярославы Керекез.

"Она рассматривает еще одно дело в отношении Приходько. В нем Приходько является потерпевшим. Мне как защитнику не нравится рассмотрение этого дела. Я считаю, что там есть определенная предвзятость. Например, чтобы не быть голословным, судебные заседания проходят без моего участия, мне не приходят сообщения", — сказал в комментарии "Громадському" Чевгуз.

Адвокат семьи пострадавших Тлявовых Александр Щербина заявил, что видит в подобных действиях стороны защиты способ затягивания процесса.

Суд удовлетворил ходатайство адвоката. Прокурор Сергей Самчук назвал такое решение безосновательным и таким, которое затягивает рассмотрение дела.

Следующий судья Игорь Опанасюк взял самоотвод, потому что дружит с Петровцем. "Громадське" подчеркивает, что именно этот судья принимал решение об отводе Керекез.

Прокурор заявил, что факт дружбы Петровца и Опанасюка ставит под сомнение решение последнего об отводе Керекез.

Пятилетний Кирилл Тлявов получил огнестрельное ранение головы 31 мая в Переяславе. 3 июня мальчик умер в больнице в Киеве.

4 июня Голосеевский райсуд Киева арестовал по подозрению в причастности к убийству ребенка бывших полицейских Петровца и  Приходько. Им сообщили о подозрении в хулиганстве с применением оружия и умышленном убийстве. По версии правоохранителей, смертельный выстрел сделал Приходько

В связи с инцидентом руководителей местного отделения полиции отстранили от исполнения служебных обязанностей, глава полиции Киевской области Дмитрий Ценов подал в отставку и попросил отправить его на Донбасс. 6 июня Ценов возглавил полицейские силы в зоне проведения операции Объединенных сил.

17 июля директор Государственного бюро расследований Роман Труба сообщил, что правоохранители объявили подозрение третьему фигуранту дела об убийстве мальчика – Дмитрию Кривошею. На следующий день суд отправил его под арест.

18 июля следователи объявили подозрение несовершеннолетнему. На следующий день суд отправил его под круглосуточный домашний арест

6 декабря следователи завершили досудебное расследование убийства Тлявова. 23 декабря дело передали в суд.

Теги: оружие, убийство, Киевская область, Переяслав, пострадавшие, Виктор Чевгуз, убийство мальчика в Переяславе
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