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Дело об убийстве пятилетнего ребенка в Переяславе направили в суд

Среди обвиняемых по делу об убийстве пятилетнего Кирилла Тлявова в Переяславе Киевской области – два бывших работника полиции, несовершеннолетний сын одного из них и их товарищ, сообщили в прокуратуре области.

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Пятилетний Кирилл Тлявов получил огнестрельное ранение головы 31 мая
Пятилетний Кирилл Тлявов получил огнестрельное ранение головы 31 мая
Фото: ЕРА

Прокуратура Киевской области направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве об убийстве пятилетнего Кирилла Тлявова в Переяславе. Об этом 23 декабря проинформировала пресс-служба ведомства.

"По версии следствия, в мае 2019 года четверо мужчин, находясь на территории частного дома, вероятно, ради развлечения осуществили выстрелы из огнестрельного оружия в направлении мест возможного пребывания граждан. В результате одного из выстрелов малолетний ребенок получил смертельное ранение. По данным следствия, двое из указанных мужчин – бывшие работники полиции, несовершеннолетний сын одного из них и их товарищ", – рассказали в прокуратуре.

Подозреваемым инкриминируют нарушение по ч. 4 ст. 296 (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия), ч. 1 ст. 119 (убийство по неосторожности) Уголовного кодекса Украины.

Пятилетний Кирилл Тлявов получил огнестрельное ранение головы 31 мая в Переяславе. 3 июня мальчик умер в больнице в Киеве.

4 июня Голосеевский райсуд Киева арестовал подозреваемых – Владимира Петровца и Ивана Приходько – без права внесения залога. Им сообщили о подозрении в хулиганстве с применением оружия и умышленном убийстве. По версии правоохранителей, смертельный выстрел сделал Приходько

В связи с инцидентом руководителей местного отделения полиции отстранили от исполнения служебных обязанностей, глава полиции Киевской области Дмитрий Ценов подал в отставку и попросил отправить его на Донбасс. 6 июня Ценов возглавил полицейские силы в зоне проведения операции Объединенных сил.

17 июля директор Государственного бюро расследований Роман Труба сообщил, что правоохранители объявили подозрение третьему фигуранту дела об убийстве мальчика – Дмитрию Кривошею. На следующий день суд отправил его под арест.

18 июля следователи объявили подозрение несовершеннолетнему. На следующий день суд отправил его под круглосуточный домашний арест

6 декабря следователи завершили досудебное расследование убийства Тлявова.

Теги: Украина, оружие, смерть, убийство, прокуратура, арест, Киевская область, расследование, Переяслав, мальчик, обвинительный акт, убийство мальчика в Переяславе
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