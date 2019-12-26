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Убийство пятилетнего ребенка в Переяславе. Дело направят в апелляционный суд для определения подсудности

В Переяславском районном суде дело об убийстве пятилетнего Кирилла Тлявова могли рассматривать только двое судей, но одного из них отвели по ходатайству адвоката одного из подозреваемых, а второй взял самоотвод. Если до 31 декабря другой суд не рассмотрит продление содержания под стражей подозреваемых, то все они смогут выйти на свободу, сказал адвокат семьи Тлявовых Александр Щербина.

Пятилетний Кирилл Тлявов получил огнестрельное ранение головы 31 мая в Переяславе
Пятилетний Кирилл Тлявов получил огнестрельное ранение головы 31 мая в Переяславе
Фото: ЕРА

26 декабря в Переяславский районный суд направил дело об убийстве пятилетнего Кирилла Тлявова в Переяславе Киевской области в Киевский апелляционный суд для определения подсудности, сообщает "Громадське".

Во время заседания судья Игорь Опанасюк удовлетворил ходатайство об отводе судьи Ярославы Керекез, а потом сам взял отвод, потому что дружит с одним из подозреваемых полицейским Владимиром Петровцем.

Продолжить рассмотрение в Переяславе невозможно, потому что это могли делать только двое судей — Опанасюк и Керекез, которых отвели.

Таким образом, апелляционный суд должен направить материалы дела в другой суд. Последний должен будет рассмотреть продление содержания под стражей подозреваемым. Сделать это необходимо до 31 декабря, поскольку в этот день истекает срок меры пресечения.

Адвокат семьи Тлявовых Александр Щербина заявил в комментарии “Громадскому", что защита будет делать все, чтобы успеть продлить подозреваемым содержание под стражей. Если сделать это не успеют – все подозреваемые в убийстве ребенка выйдут на свободу.

Пятилетний Кирилл Тлявов получил огнестрельное ранение головы 31 мая в Переяславе. 3 июня мальчик умер в больнице в Киеве.

4 июня Голосеевский райсуд Киева арестовал по подозрению в причастности к убийству ребенка бывших полицейских Владимира Петровца и  Ивана Приходько. Им сообщили о подозрении в хулиганстве с применением оружия и умышленном убийстве. По версии правоохранителей, смертельный выстрел сделал Приходько

В связи с инцидентом руководителей местного отделения полиции отстранили от исполнения служебных обязанностей, глава полиции Киевской области Дмитрий Ценов подал в отставку и попросил отправить его на Донбасс. 6 июня Ценов возглавил полицейские силы в зоне проведения операции Объединенных сил.

17 июля директор Государственного бюро расследований Роман Труба сообщил, что правоохранители объявили подозрение третьему фигуранту дела об убийстве мальчика – Дмитрию Кривошею. На следующий день суд отправил его под арест.

18 июля следователи объявили подозрение несовершеннолетнему. На следующий день суд отправил его под круглосуточный домашний арест

6 декабря следователи завершили досудебное расследование убийства Тлявова. 23 декабря дело передали в суд.

Теги: оружие, смерть, убийство, арест, Киевская область, правоохранители, Переяслав, Апелляционный суд, полицейский, убийство мальчика в Переяславе
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