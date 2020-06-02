Трамп готов задействовать войска, чтобы остановить протесты в США

Президент США Дональд Трамп пообещал быстро решить проблему с насилием и мародерством, если губернаторы штатов и мэры городов не возьмут под контроль ситуацию на улицах.

Трамп: Все, кто будут угрожать жизни и имуществу людей, будут арестованы и ответят по закону Фото: The White House / Facebook

Президент США Дональд Трамп рекомендовал мэрам американских городов и губернаторам штатов развернуть силы Национальной гвардии, чтобы остановить насилие, об этом он заявил во время брифинга в Белом доме 1 июня.

"Мэры и губернаторы должны обеспечить подавляющее присутствие правоохранительных органов, пока насилие не будет подавлено. Если город или штат откажется предпринимать действия, необходимые для защиты жизни и имущества их жителей, я разверну военную службу Соединенных Штатов и быстро решу для них проблему", – подчеркнул Трамп.

Он предупредил, что семичасовой комендантский час будет соблюдаться строго. Все, кто будут угрожать жизни и имуществу людей, будут арестованы и ответят по закону.

"Я посылаю тысячи и тысячи тяжело вооруженных солдат, военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, чтобы остановить беспорядки, мародерство, вандализм, нападения и бессмысленное уничтожение имущества", – отметил президент США.

Протесты в США начались после того, как 25 мая после жесткого задержания полицейскими в Миннеаполисе умер афроамериканец Джордж Флойд. Патрульные подозревали его в том, что он расплатился поддельной 20-долларовой купюрой. После смерти мужчины начались беспорядки. Демонстранты вышли на улицы и стали забрасывать полицейские участки петардами и бутылками. Во время протестов был разграблен магазин, неизвестные подожгли несколько промышленных и торговых зданий, а также полицейский участок. Один человек погиб. Родные Флойда обратились к протестующим с просьбой не допускать насилия.

Власти приняли решение о введении Нацгвардии. 29 мая правоохранители арестовали полицейского Дерека Шовина, который применил удушающий прием в отношении Флойда.

Судмедэкспертиза подтвердила, что афроамериканец Флойд умер в результате удушения.