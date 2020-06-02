Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

Судмедэкспертиза подтвердила, что афроамериканец Флойд умер в результате удушения

Две конторы медицинских экспертов, которые проводили вскрытие тела Джорджа Флойда, умершего в ходе задержания полицейскими в Миннеаполисе, подтвердили, что он скончался в результате механической асфиксии.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
После смерти Флойда в США начались протесты
После смерти Флойда в США начались протесты
Фото: ЕРА

В США 1 июня офис судебно-медицинской экспертизы огласил результаты вскрытия тела афроамериканца Джорджа Флойда, который скончался 25 мая в результате жесткого задержания полицейскими – мужчина умер от удушения. Об этом сообщает Reuters.

Вывод судмедэксперта подтверждает результаты независимого вскрытия.

Медицинский эксперт округа Хеннепин заявил, что Флойд незадолго до смерти употреблял метамфетамин, у него также была интоксикация фентанилом на фоне гипертонии и заболевания коронарной артерии.  

При этом обе экспертизы подтверждают, что умер Флойд в результате именно механической асфиксии.

Полный отчет судмедэксперты еще не обнародовали.

Флойд умер 25 мая после жесткого задержания полицейскими в Миннеаполисе. Патрульные подозревали его в том, что он расплатился поддельной 20-долларовой купюрой. После смерти мужчины начались беспорядки. Демонстранты вышли на улицы и стали забрасывать полицейские участки петардами и бутылками. Во время протестов был разграблен магазин, неизвестные подожгли несколько промышленных и торговых зданий, а также полицейский участок. Один человек погиб. Родные Флойда обратились к протестующим с просьбой не допускать насилия.

Власти приняли решение о введении Нацгвардии. 29 мая правоохранители арестовали полицейского Дерека Шовина, который применил удушающий прием в отношении Флойда.

Протесты распространились на всю страну. В 25 городах 16 штатов ввели комендантский час.

Теги: США, смерть, беспорядки, экспертиза, правоохранители, афроамериканцы, Миннеаполис, Джордж Флойд
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Фотограф из Амстердама показал, как выглядело бы лицо Наполеона на фото
Фотограф из Амстердама показал, как выглядело бы лицо Наполеона на фото
  "Где бы я еще нашла 24 часа на творчество?". Могилевская во время карантина записала альбом
  "Где бы я еще нашла 24 часа на творчество?". Могилевская во время карантина записала альбом
"Что выросло, то выросло". Полякова показала свое детское фото
"Что выросло, то выросло". Полякова показала свое детское фото
Остапчук в образе героини "Холодного сердца" поиграл с дочерью
Остапчук в образе героини "Холодного сердца" поиграл с дочерью
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS