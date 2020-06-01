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Генпрокурор Миннесоты: У афроамериканцев есть основания бояться местной полиции

Генпрокурор штата Миннесота (США), где начались массовые протесты из-за смерти афроамериканца во время ареста правоохранителями, считает, что полицейский департамент штата готов в реформированию. Ранее этот департамент обвиняли в расовой дискриминации.

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Массовые протесты в Миннеаполисе начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда
Массовые протесты в Миннеаполисе начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда
Фото: EPA

Афроамериканцы, проживающие в штате Миннесота, имеют основания бояться местной полиции. Об этом заявил генеральный прокурор штата Кит Эллисон, отмечает 31 мая The Hill.

На вопрос журналиста, есть ли у афроамериканцев в штате причины бояться полиции, Эллисон ответил: "К сожалению, да".

Он отметил, что многие офицеры штата – великие люди и многие из них считают главу департамента полиции Миннеаполиса Медариа Аррадондо, ставшего первым афроамериканцем на этом посту, необыкновенным человеком.

Вместе с тем, как отмечает издание, в 2007 году Аррадондо оказался в центре расистского скандала, когда после его избрания в Конгресс глава полицейского союза Миннеаполиса лейтенант Боб Кролл назвал его террористом. Аррадондо вместе с еще тремя полицейскими подали иск на Кролла и обвинили департамент в расовой дискриминации.

Эллисон назвал Кролла своеобразным "альтернативным начальником", который подрывает порядок в департаменте. Генпрокурор также отметил, что полицейский департамент готов к реформированию.

25 мая после жесткого задержания полицейскими умер афроамериканец Джордж Флойд. Патрульные подозревали его в том, что он расплатился поддельной 20-долларовой купюрой. После смерти мужчины в Миннеаполисе начались беспорядки.

Демонстранты вышли на улицы и стали забрасывать полицейские участки петардами и бутылками. Во время протестов был разграблен магазин, неизвестные подожгли несколько промышленных и торговых зданий. Один человек погиб. Родные Флойда обратились к протестующим с просьбой не допускать насилия.

Власти приняли решение о введении Нацгвардии. 29 мая правоохранители арестовали полицейского Дерека Шовина, который применил удушающий прием в отношении Флойда.

Протесты начались по всей стране. Из-за этого в 25 городах 16 штатов ввели комендантский час.

Теги: США, дискриминация, афроамериканцы, Миннесота, Миннеаполис, Джордж Флойд
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